Зелено-оранжевый ужин семга со шпинатом в сливочном соусеШпинат 1 пачка на 400 граммСливки 20% 400 граммСоус "грибной" gallina blanca 1 пачкаСоус "смесь сыров" gallina blanca 1 пачкаДва стейка семгиЛюбая приправа для рыбыЗеленые или другие макароны на любой вкус и цвет.СырДва стейка семги чистятся от шкуры и разрезаются на куски по несколько сантиметров, укладываются в форму (в моем случае...