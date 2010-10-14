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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Грустный праздник: 10 важных текстов о сегодняшней России
Грустный праздник: 10 важных текстов о сегодняшней России
Грустный праздник: 10 важных текстов о сегодняшней России

Грустный праздник: 10 важных текстов о сегодняшней России

Мини-энциклопедия 2010-х

Мини-энциклопедия 2010-х Гид, который опишет декаду тем, кто в ней не жил

Мини-энциклопедия 2010-х

Мини-энциклопедия 2010-х
Гид, который опишет декаду тем, кто в ней не жил

От Dark Souls до Fortnite: Главные игры десятилетия
От Dark Souls до Fortnite: Главные игры десятилетия Которые задали ключевые механики, бизнес-решения и обсуждения 2010-х
От Dark Souls до Fortnite: Главные игры десятилетия

От Dark Souls до Fortnite: Главные игры десятилетия
Которые задали ключевые механики, бизнес-решения и обсуждения 2010-х

Какие новости читали на The Village в 2010-х
Какие новости читали на The Village в 2010-х Самые значимые и забавные события десятилетия
Какие новости читали на The Village в 2010-х

Какие новости читали на The Village в 2010-х
Самые значимые и забавные события десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-хСоставили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Наш гид по российской культуре 2010-х

Наш гид по российской культуре 2010-х
Составили летопись культурных событий прошедшего десятилетия

Лучшие фильмы, сериалы и актеры года по версии «Кинопоиска»

Победителей выбирали по рейтингу

Лучшие фильмы, сериалы и актеры года по версии «Кинопоиска»

Фетишисты, верующие и продюсеры — лучшие «Люди в городе»
Фетишисты, верующие и продюсеры — лучшие «Люди в городе» Кем нам запомнился 2018-й
Фетишисты, верующие и продюсеры — лучшие «Люди в городе»

Фетишисты, верующие и продюсеры — лучшие «Люди в городе»
Кем нам запомнился 2018-й

Самые популярные фильмы и сериалы 2018 года

«Яндекс» представил топы запросов в различных категориях

Самые популярные фильмы и сериалы 2018 года

ЦИК назвала самые активно голосующие районы Москвы

За два часа выборов в столице проголосовало почти 6 % избирателей

ЦИК назвала самые активно голосующие районы Москвы

Итоги конкурса реновации подведут в течение двух месяцев

Изначально победителей обещали назвать в ноябре 2017 года

Итоги конкурса реновации подведут в течение двух месяцев

Сколько человек погибло в московских пожарах в 2017 году

Показатель снизился на 20 %

Сколько человек погибло в московских пожарах в 2017 году

Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village
Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village Что интересного публиковали редакции — от Киева до Владивостока
Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village

Большая деревня: 7 лучших постов от франшиз The Village
Что интересного публиковали редакции — от Киева до Владивостока

Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва?
Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва? Стала ли российская столица за год более европейской, — отвечают Кац, Вардишвили, Казарьян и другие
Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва?

Лондон или Ташкент: В какую сторону движется Москва?
Стала ли российская столица за год более европейской, — отвечают Кац, Вардишвили, Казарьян и другие

От Трампа до Шурыгиной: 35 важных фильмов по главным темам года
От Трампа до Шурыгиной: 35 важных фильмов по главным темам года Харассмент, депрессия, виктимблейминг, коррупция и другие вехи
От Трампа до Шурыгиной: 35 важных фильмов по главным темам года

От Трампа до Шурыгиной: 35 важных фильмов по главным темам года
Харассмент, депрессия, виктимблейминг, коррупция и другие вехи

30 лучших клипов 2017 года
30 лучших клипов 2017 года От Паши Техника и «Пасош» до Бьорк и Migos
30 лучших клипов 2017 года

30 лучших клипов 2017 года
От Паши Техника и «Пасош» до Бьорк и Migos

25 главных фильмов — разочарований года
25 главных фильмов — разочарований года Царебожный фильм Учителя, провал Эммы Уотсон, тоскливая «Мумия» и другие
25 главных фильмов — разочарований года

25 главных фильмов — разочарований года
Царебожный фильм Учителя, провал Эммы Уотсон, тоскливая «Мумия» и другие

Новый год без «Иронии судьбы», возвращение зловония и бойкот «Натали Турс»

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Новый год без «Иронии судьбы», возвращение зловония и бойкот «Натали Турс»

Вторая волна реновации, университет «Макдоналдса» и переподготовка водителей

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Вторая волна реновации, университет «Макдоналдса» и переподготовка водителей

Недостатки Путина, перепродажа кроссовок от Канье Уэста и база данных иностранных террористов

Главные события уходящего дня — в регулярной сводке The Village

Недостатки Путина, перепродажа кроссовок от Канье Уэста и база данных иностранных террористов

Объявление итогов конкурса реновации перенесли на неопределенный срок

Ранее их обещали обнародовать в конце октября

Объявление итогов конкурса реновации перенесли на неопределенный срок

Нападение на поезда, выдвижение Собчак и DDoS-атака на The Village

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Нападение на поезда, выдвижение Собчак и DDoS-атака на The Village

Докторская степень Мединского, предотвращение терактов в Москве и уход иностранных операторов

Cамые значимые новости уходящего дня — в одной подборке

Докторская степень Мединского, предотвращение терактов в Москве и уход иностранных операторов

Митинг против коррупции: количество задержанных, численность и фото (обновлено)

На акции в Москве задержали более 1200 человек, в Петербурге — 131, в Екатеринбурге — 12

Митинг против коррупции: количество задержанных, численность и фото (обновлено)

О чем говорил Путин в послании к Федеральному собранию

В этом году в послании Путин затронул вопросы цензуры, коррупции и допинговый скандал

О чем говорил Путин в послании к Федеральному собранию

В Москве выросла смертность населения

Рост смертности по сравнению с началом 2014 года составил 8,4 %, в то время как рождаемость выросла лишь на 1,6 %

В Москве выросла смертность населения

Как изменились биржевые показатели России в 2014 году

The Village проанализировал изменение курсов основных иностранных валют и фондовых индикаторов

Как изменились биржевые показатели России в 2014 году

Популярные темы «ВКонтакте» в 2014 году

Лидером среди тем 2014 года стали зимние Олимпийские игры в Сочи

Популярные темы «ВКонтакте» в 2014 году

Комментарий: Сочинский дельфинарий о провале нерпы-предсказателя Несмотря на неправильное предсказание итога игры Россия-США, Буся продолжит предсказывать будущее.

Комментарий: Сочинский дельфинарий о провале нерпы-предсказателя

Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве
Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.
Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве

Итоги 2013 года: Всё о кофейной революции в Москве
Кемекс, харио, аэропресс, сифон и клевер, Double B, Les, Camera Obscura, UDC, P'Artisan Coffee Roastery, Death Coffee и кооператив «Чёрный» — The Village о кофейной революции 2013 года и её героях.

Итоги недели: Новая схема метро, новые штрафы и новые проездные

Новая схема метро, новые проездные, открытие салат-бара Fresh&ko, новые штрафы — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.

Итоги недели: Новая схема метро, новые штрафы и новые проездные

События года: Апрель, май, июнь
События года: Апрель, май, июнь Специально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. Во втором выпуске: юбилей Пушкинского музея и беспорядки на Болотной, «Оккупай Абай» и «Бурановские бабушки».
События года: Апрель, май, июнь

События года: Апрель, май, июнь
Специально для The Village Александра Шевелева вспоминает главные события уходящего года. Во втором выпуске: юбилей Пушкинского музея и беспорядки на Болотной, «Оккупай Абай» и «Бурановские бабушки».

Цифры недели: Цены на жилье в Москве
Цифры недели: Цены на жилье в Москве За прошедший год в столице было продано более 90 тысяч квартир, а средняя цена за квадратный метр достигла 159 068 рублей. The Village выяснил, сколько стоит жилье в Москве.
Цифры недели: Цены на жилье в Москве

Цифры недели: Цены на жилье в Москве
За прошедший год в столице было продано более 90 тысяч квартир, а средняя цена за квадратный метр достигла 159 068 рублей. The Village выяснил, сколько стоит жилье в Москве.

События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрь
События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрь The Village вспоминает главные события уходящего года. В последнем выпуске: смерть Стива Джобса, открытие Большого театра, митинги «За честные выборы» и другие события октября, ноября и декабря.
События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрь

События 2011 года: Октябрь, ноябрь, декабрь
The Village вспоминает главные события уходящего года. В последнем выпуске: смерть Стива Джобса, открытие Большого театра, митинги «За честные выборы» и другие события октября, ноября и декабря.

Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)
Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2) Хинкали по свэгу, оулинг в парке, скарлетйохансонинг дома, твиттер-революция собирает мимимитинг — The Village публикует вторую часть словаря горожанина 2011.
Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)

Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 2)
Хинкали по свэгу, оулинг в парке, скарлетйохансонинг дома, твиттер-революция собирает мимимитинг — The Village публикует вторую часть словаря горожанина 2011.

События года: Июль, август, сентябрь
События года: Июль, август, сентябрь The Village вспоминает главные события уходящего года. В третьем выпуске: теракт в Норвегии и беспорядки в Лондоне, трагедия «Булгарии», плитка в Москве и другие события июля, августа и сентября.
События года: Июль, август, сентябрь

События года: Июль, август, сентябрь
The Village вспоминает главные события уходящего года. В третьем выпуске: теракт в Норвегии и беспорядки в Лондоне, трагедия «Булгарии», плитка в Москве и другие события июля, августа и сентября.

Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)
Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1) За что благодарили Путина, история кофаундера и Зойча, Гослинг как нарицательное — The Village собрал первую часть словаря горожанина 2011 года.
Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)

Итоги 2011: Главные слова и фразы уходящего года (Часть 1)
За что благодарили Путина, история кофаундера и Зойча, Гослинг как нарицательное — The Village собрал первую часть словаря горожанина 2011 года.

Итоги недели: Велодорожки в Москве
Итоги недели: Велодорожки в Москве Хотя первая в Москве велополоса успела просуществовать меньше месяца, столичные власти всерьез намерены пересадить жителей на велосипеды. The Village попытался разобраться в ситуации.
Итоги недели: Велодорожки в Москве

Итоги недели: Велодорожки в Москве
Хотя первая в Москве велополоса успела просуществовать меньше месяца, столичные власти всерьез намерены пересадить жителей на велосипеды. The Village попытался разобраться в ситуации.

Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина» Раз в неделю The Village сканирует один сэндвич и разбирает его на части. В четвертом выпуске — сэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина».

Составные части: Cэндвич с сёмгой сурими из «Кофеина»

Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года The Village выбрал главные ресторанные тренды 2010 года

Ресторанные тренды 2010: Эко-еда, вегетарианский фастфуд, бранчи и еще 6 трендов года

Составлен рейтинг самых популярных книг десятилетия Книжный магазин «Москва» составил рейтинг самых популярных книг и авторов десятилетия

Составлен рейтинг самых популярных книг десятилетия

День в цифрах: Глобальный день действий в Москве 10 октября в Москве прошел Международный день действий, The Village подсчитал итоги акции

День в цифрах: Глобальный день действий в Москве