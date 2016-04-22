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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Архнадзор» проведёт митинг «Защитим историческую Москву»

В митинге примут участие защитники земель Тимирязевской академии, парка «Дубки» и Таганской АТС

«Архнадзор» проведёт митинг «Защитим историческую Москву»

В Москве начался народный сход в защиту Таганской АТС (обновлено)

Сход проходит в формате встречи с депутатами

В Москве начался народный сход в защиту Таганской АТС (обновлено)

В защиту Таганской АТС пройдёт ещё один народный сход

Мероприятие состоится 25 апреля в 18:30

В защиту Таганской АТС пройдёт ещё один народный сход

«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания?
«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания? The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения
«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания?

«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания?
The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения

Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания
Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания The Village расспросил участников народного схода в защиту здания о том, почему они хотят спасти Таганскую телефонную станцию
Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания

Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания
The Village расспросил участников народного схода в защиту здания о том, почему они хотят спасти Таганскую телефонную станцию