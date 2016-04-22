«Архнадзор» проведёт митинг «Защитим историческую Москву»
В митинге примут участие защитники земель Тимирязевской академии, парка «Дубки» и Таганской АТС
«Архнадзор» проведёт митинг «Защитим историческую Москву» В митинге примут участие защитники земель Тимирязевской академии, парка «Дубки» и Таганской АТС
В Москве начался народный сход в защиту Таганской АТС (обновлено)
Сход проходит в формате встречи с депутатами
В Москве начался народный сход в защиту Таганской АТС (обновлено) Сход проходит в формате встречи с депутатами
В защиту Таганской АТС пройдёт ещё один народный сход
Мероприятие состоится 25 апреля в 18:30
В защиту Таганской АТС пройдёт ещё один народный сход
Мероприятие состоится 25 апреля в 18:30
«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания? The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения
«Пусть лучше стоят уроды»: Стоит ли сносить «некрасивые» здания? The Village спросил у архитекторов и исследователей, достойны ли городские объекты уничтожения
Защитники Таганской АТС — о важности сохранения здания The Village расспросил участников народного схода в защиту здания о том, почему они хотят спасти Таганскую телефонную станцию