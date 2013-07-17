В парках Москвы осенью проведут более 70 спектаклей и концертов
На них можно будет послушать джаз, старинные романсы и испанское фламенко
В парках Москвы осенью проведут более 70 спектаклей и концертов На них можно будет послушать джаз, старинные романсы и испанское фламенко
В московских парках открылась фотовыставка о собаках из приютов
Животных с фотографий можно забрать домой
В московских парках открылась фотовыставка о собаках из приютов Животных с фотографий можно забрать домой
В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day
На фестивале можно посетить мастер-классы, а также выиграть памятные призы
В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day На фестивале можно посетить мастер-классы, а также выиграть памятные призы
Завтра в столичных парках откроются восемь катков с искусственным льдом
В день открытия вход на катки будет бесплатным
Завтра в столичных парках откроются восемь катков с искусственным льдом В день открытия вход на катки будет бесплатным
Clever Garage Sale, фестиваль «Wow! How?» и «Диносафари» в Биологическом музее
The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми
Clever Garage Sale, фестиваль «Wow! How?» и «Диносафари» в Биологическом музее The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми
Городской пикник SelfMamaDay, дни кино в «Самокате» и Школа творческих профессий ЦДМ
The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
Городской пикник SelfMamaDay, дни кино в «Самокате» и Школа творческих профессий ЦДМ The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные
В московских парках 1 марта пройдет акция «Ночь на катке» Вход на катки сделают бесплатным
Чем заняться на Новый год в парках Московские парки поделились праздничной программой
В Таганском парке открываются бесплатные курсы китайского языка
Занятия будут проходить по четвергам
В Таганском парке открываются бесплатные курсы китайского языка Занятия будут проходить по четвергам
День молодёжи отметят в 21 московском парке
Посетителям парков в этот день обещают концерты, театр под открытым небом и фестивали уличной культуры
День молодёжи отметят в 21 московском парке Посетителям парков в этот день обещают концерты, театр под открытым небом и фестивали уличной культуры
Объявлена программа общегородских весенних субботников
Для участников организуют спортивные игры, уроки танцев, квесты, забеги и диджей-сеты
Объявлена программа общегородских весенних субботников Для участников организуют спортивные игры, уроки танцев, квесты, забеги и диджей-сеты
В Москве заработал батутный парк под открытым небом
Посетители Таганского парка теперь могут поупражняться на 13 батутах и двух скалодромах
В Москве заработал батутный парк под открытым небом Посетители Таганского парка теперь могут поупражняться на 13 батутах и двух скалодромах
Прокат веломобилей, школа лонгборда, йога и танцы Творческие мастерские в «Музеоне», школа лонгборда в парке Горького и футбол в парке «Красная Пресня» — в новом выпуске «Новостей парков»
Директор Таганского парка: «Не хочется превращать районный парк в центр развлечений» Александра Медведева рассказала The Village о том, как стала директором, что успела сделать за время руководства и как правильно общаться с местными жителями
Футболистки в Таганском парке The Village сфотографировал девушек, которые занимаются футболом в Таганском парке
Летний сезон в московских парках начнётся 1 мая
С 1 мая во всех парках Москвы стартует летняя программа
Летний сезон в московских парках начнётся 1 мая С 1 мая во всех парках Москвы стартует летняя программа
Студенты смогут бесплатно покататься на коньках в Татьянин день
В честь Татьяниного дня 25 января департамент культуры сделает вход на пять московских катков бесплатным для студентов.
Студенты смогут бесплатно покататься на коньках в Татьянин день В честь Татьяниного дня 25 января департамент культуры сделает вход на пять московских катков бесплатным для студентов.
В парках появятся розетки для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков
Московские парки решили последовать примеру парка Горького и установить на территории розетки для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков.
В парках появятся розетки для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков Московские парки решили последовать примеру парка Горького и установить на территории розетки для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков.
Таганский парк отреставрируют по проекту немецких архитекторов
Немецкое бюро Glaßer & Dagenbach подготовило проект реконструкции детской части Таганского парка.