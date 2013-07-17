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Новости

В парках Москвы осенью проведут более 70 спектаклей и концертов

На них можно будет послушать джаз, старинные романсы и испанское фламенко

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Новости

В парках Москвы осенью проведут более 70 спектаклей и концертов На них можно будет послушать джаз, старинные романсы и испанское фламенко

Новости

В московских парках открылась фотовыставка о собаках из приютов

Животных с фотографий можно забрать домой

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Новости

В московских парках открылась фотовыставка о собаках из приютов Животных с фотографий можно забрать домой

Новости

В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day

На фестивале можно посетить мастер-классы, а также выиграть памятные призы

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Новости

В Таганском парке пройдет семейный пикник SelfMama Day На фестивале можно посетить мастер-классы, а также выиграть памятные призы

Новости

Завтра в столичных парках откроются восемь катков с искусственным льдом

В день открытия вход на катки будет бесплатным

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Новости

Завтра в столичных парках откроются восемь катков с искусственным льдом В день открытия вход на катки будет бесплатным

Выходные с детьми

Clever Garage Sale, фестиваль «Wow! How?» и «Диносафари» в Биологическом музее

The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми

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Выходные с детьми

Clever Garage Sale, фестиваль «Wow! How?» и «Диносафари» в Биологическом музее The Village рассказывает, куда пойти в выходные с детьми

Новости

В парках Москвы состоятся баттлы хоров

Участниками могут стать все желающие

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Новости

В парках Москвы состоятся баттлы хоров Участниками могут стать все желающие

Выходные с детьми

Городской пикник SelfMamaDay, дни кино в «Самокате» и Школа творческих профессий ЦДМ

The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

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Выходные с детьми

Городской пикник SelfMamaDay, дни кино в «Самокате» и Школа творческих профессий ЦДМ The Village рассказывает, куда пойти с детьми в выходные

Weekend

В московских парках 1 марта пройдет акция «Ночь на катке»

Вход на катки сделают бесплатным

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Weekend

В московских парках 1 марта пройдет акция «Ночь на катке» Вход на катки сделают бесплатным

Weekend

Чем заняться на Новый год в парках

Московские парки поделились праздничной программой

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Weekend

Чем заняться на Новый год в парках Московские парки поделились праздничной программой

Новости парков

В Таганском парке открываются бесплатные курсы китайского языка

Занятия будут проходить по четвергам

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Новости парков

В Таганском парке открываются бесплатные курсы китайского языка Занятия будут проходить по четвергам

Новости парков

День молодёжи отметят в 21 московском парке

Посетителям парков в этот день обещают концерты, театр под открытым небом и фестивали уличной культуры

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Новости парков

День молодёжи отметят в 21 московском парке Посетителям парков в этот день обещают концерты, театр под открытым небом и фестивали уличной культуры

Новости парков

Объявлена программа общегородских весенних субботников

Для участников организуют спортивные игры, уроки танцев, квесты, забеги и диджей-сеты

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Новости парков

Объявлена программа общегородских весенних субботников Для участников организуют спортивные игры, уроки танцев, квесты, забеги и диджей-сеты

Общественные пространства

В Москве заработал батутный парк под открытым небом

Посетители Таганского парка теперь могут поупражняться на 13 батутах и двух скалодромах

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Общественные пространства

В Москве заработал батутный парк под открытым небом Посетители Таганского парка теперь могут поупражняться на 13 батутах и двух скалодромах

Прокат веломобилей, школа лонгборда, йога и танцы
Новости парков
Прокат веломобилей, школа лонгборда, йога и танцыТворческие мастерские в «Музеоне», школа лонгборда в парке Горького и футбол в парке «Красная Пресня» — в новом выпуске «Новостей парков»
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Прокат веломобилей, школа лонгборда, йога и танцы
Новости парков

Прокат веломобилей, школа лонгборда, йога и танцы Творческие мастерские в «Музеоне», школа лонгборда в парке Горького и футбол в парке «Красная Пресня» — в новом выпуске «Новостей парков»

Директор Таганского парка: «Не хочется превращать районный парк в центр развлечений»
Общественные пространства
Директор Таганского парка: «Не хочется превращать районный парк в центр развлечений»Александра Медведева рассказала The Village о том, как стала директором, что успела сделать за время руководства и как правильно общаться с местными жителями
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Директор Таганского парка: «Не хочется превращать районный парк в центр развлечений»
Общественные пространства

Директор Таганского парка: «Не хочется превращать районный парк в центр развлечений» Александра Медведева рассказала The Village о том, как стала директором, что успела сделать за время руководства и как правильно общаться с местными жителями

Футболистки в Таганском парке
Люди в городе
Футболистки в Таганском паркеThe Village сфотографировал девушек, которые занимаются футболом в Таганском парке
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Футболистки в Таганском парке
Люди в городе

Футболистки в Таганском парке The Village сфотографировал девушек, которые занимаются футболом в Таганском парке

Город

Летний сезон в московских парках начнётся 1 мая

С 1 мая во всех парках Москвы стартует летняя программа

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Город

Летний сезон в московских парках начнётся 1 мая С 1 мая во всех парках Москвы стартует летняя программа

Общественные пространства

Студенты смогут бесплатно покататься на коньках в Татьянин день

В честь Татьяниного дня 25 января департамент культуры сделает вход на пять московских катков бесплатным для студентов.

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Общественные пространства

Студенты смогут бесплатно покататься на коньках в Татьянин день В честь Татьяниного дня 25 января департамент культуры сделает вход на пять московских катков бесплатным для студентов.

Общественные пространства

В парках появятся розетки для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков

Московские парки решили последовать примеру парка Горького и установить на территории розетки для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков.

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Общественные пространства

В парках появятся розетки для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков Московские парки решили последовать примеру парка Горького и установить на территории розетки для зарядки мобильных телефонов и ноутбуков.

Общественные пространства

Таганский парк отреставрируют по проекту немецких архитекторов

Немецкое бюро Glaßer & Dagenbach подготовило проект реконструкции детской части Таганского парка.

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Общественные пространства

Таганский парк отреставрируют по проекту немецких архитекторов Немецкое бюро Glaßer & Dagenbach подготовило проект реконструкции детской части Таганского парка.

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