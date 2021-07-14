Российские таксисты пожаловались на агрегатор DiDi. Он может передавать данные за границу
Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина
Спрос на поездки на такси упал больше чем на 60 %
Власти Москвы ограничат время работы таксистов
Число аварий с участием такси выросло на 25 % в 2018 году
Власти Москвы составили портрет попадающего в аварии таксиста
Количество ДТП с участием такси выросло на 50 % за полгода
Собянин предложил разрешить работать в такси только водителям с российскими правами
Также мэр призвал агрегаторов указывать сведения о том, в какой стране таксист получил права
Насколько жители Москвы довольны онлайн-сервисами заказа такси
Компания McKinsey сравнила показатели 12 мегаполисов
Водители «Яндекс.Такси» пожаловались на резкий рост комиссии
Таксисты вынуждены отдавать до 30 % от каждого заказа
Владимир Путин — о работе таксистом в Санкт-Петербурге
Президент рассказал о нежелании покидать родной город
«Яндекс.Такси» добавил в приложение чат с водителем
Для этого используется комплекс речевых технологий
Киргизским водителям разрешат работать в России с иностранными правами
С 1 июня многие иностранные водители такси, маршруток и грузовиков столкнулись с проблемами из-за изменений в законодательстве
Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок Сколько работают и зарабатывают таксисты, а также насколько тщательно сервис их контролирует
У офиса «Яндекса» проходит акция протеста таксистов (обновлено)
К офису компании прибыла полиция
Сервисы такси предупредили об угрозе роста цен из-за поправок Минтранса
Ведомство собирается уладить разногласия между агрегаторами и таксистами за счёт пассажиров
Таксисты пожаловались Медведеву на Uber, Gett и «Яндекс.Такси»
Федерация автовладельцев России требует возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства
Uber, Gett и «Яндекс.Такси» обвинили в чрезмерной эксплуатации водителей
ФАР пожаловалась в Кремль на создание в России «новой феодальной системы занятости населения»
Российские такси вновь выступили против Uber
На этот раз они действуют под руководством организатора забастовок во Франции
GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей Представители профсоюза таксистов и компании GetTaxi рассказали The Village о своем видении причин грядущей забастовки
Как «Яндекс» изменил рынок такси в Москве The Village разобрался, почему таксопарки не довольны «Яндекс.Такси», но отказаться от сотрудничества уже не могут
Эксперимент The Village: Редакция ищет самое дешёвое и быстрое такси The Village одновременно вызвал пять разных такси для поездки по одинаковому маршруту, чтобы узнать, какое из них самое быстрое и дешёвое, и теперь публикует свои впечатления
Парикмахер, таксист, специалист по маникюру и сантехник о том, как правильно давать чаевые The Village попросил стилиста, специалиста по маникюру, сантехника и компьютерного мастера рассказать о том, как часто им оставляют чаевые, сколько они должны составлять и как давать их правильно
Московские таксисты — о пассажирах, политике, платной парковке и планах на будущее The Village поговорил с таксистами о легальном и нелегальном извозе, общительных и молчаливых пассажирах, смысле платных парковок в центре и о том, как они воспринимают российскую политику
Москвичей привлекут к рейдам по выявлению нелегальных такси
«Рассерженные горожане» устроят рейд по выявлению нелегальных таксистов.
Московские таксисты устроили «итальянскую забастовку»
Более двухсот московских таксистов устроили «итальянскую забастовку» и сегодня курсируют по городу, соблюдая все правила дорожного движения.