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МЫ В СОЦСЕТЯХ

В России из-за санкций становится меньше легальных таксистов

В России из-за санкций становится меньше легальных таксистов

Российские таксисты пожаловались на агрегатор DiDi. Он может передавать данные за границу
14 июля 2021

Российские таксисты пожаловались на агрегатор DiDi. Он может передавать данные за границу

Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина

Спрос на поездки на такси упал больше чем на 60 %

Такси и каршеринг переходят на доставку из-за карантина

Кто чаще всего оставляет чаевые в такси

Треть пассажиров не делают это никогда

Кто чаще всего оставляет чаевые в такси

Власти Москвы ограничат время работы таксистов

Число аварий с участием такси выросло на 25 % в 2018 году

Власти Москвы ограничат время работы таксистов

Власти Москвы составили портрет попадающего в аварии таксиста

Количество ДТП с участием такси выросло на 50 % за полгода

Власти Москвы составили портрет попадающего в аварии таксиста

Каршеринг для таксистов от YouDrive

Водителям предложат снять машину на время смены

Каршеринг для таксистов от YouDrive

Собянин предложил разрешить работать в такси только водителям с российскими правами

Также мэр призвал агрегаторов указывать сведения о том, в какой стране таксист получил права

Собянин предложил разрешить работать в такси только водителям с российскими правами

Насколько жители Москвы довольны онлайн-сервисами заказа такси

Компания McKinsey сравнила показатели 12 мегаполисов

Насколько жители Москвы довольны онлайн-сервисами заказа такси

Водители «Яндекс.Такси» пожаловались на резкий рост комиссии

Таксисты вынуждены отдавать до 30 % от каждого заказа

Водители «Яндекс.Такси» пожаловались на резкий рост комиссии

Владимир Путин — о работе таксистом в Санкт-Петербурге

Президент рассказал о нежелании покидать родной город

Владимир Путин — о работе таксистом в Санкт-Петербурге

«Яндекс.Такси» добавил в приложение чат с водителем

Для этого используется комплекс речевых технологий

«Яндекс.Такси» добавил в приложение чат с водителем

В «Яндекс.Такси» появился детский тариф

Сейчас услуга доступна только в Москве и Подмосковье

В «Яндекс.Такси» появился детский тариф

Киргизским водителям разрешат работать в России с иностранными правами

С 1 июня многие иностранные водители такси, маршруток и грузовиков столкнулись с проблемами из-за изменений в законодательстве

Киргизским водителям разрешат работать в России с иностранными правами

Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок
Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок Сколько работают и зарабатывают таксисты, а также насколько тщательно сервис их контролирует
Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок

Водители «Яндекс.Такси» — о снижении минимальной стоимости поездок
Сколько работают и зарабатывают таксисты, а также насколько тщательно сервис их контролирует

У офиса «Яндекса» проходит акция протеста таксистов (обновлено)

К офису компании прибыла полиция

У офиса «Яндекса» проходит акция протеста таксистов (обновлено)

Сервисы такси предупредили об угрозе роста цен из-за поправок Минтранса

Ведомство собирается уладить разногласия между агрегаторами и таксистами за счёт пассажиров

Сервисы такси предупредили об угрозе роста цен из-за поправок Минтранса

Таксисты пожаловались Медведеву на Uber, Gett и «Яндекс.Такси»

Федерация автовладельцев России требует возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства

Таксисты пожаловались Медведеву на Uber, Gett и «Яндекс.Такси»

Uber, Gett и «Яндекс.Такси» обвинили в чрезмерной эксплуатации водителей

ФАР пожаловалась в Кремль на создание в России «новой феодальной системы занятости населения»

Uber, Gett и «Яндекс.Такси» обвинили в чрезмерной эксплуатации водителей

Российские такси вновь выступили против Uber

На этот раз они действуют под руководством организатора забастовок во Франции

Российские такси вновь выступили против Uber

GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей
GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей Представители профсоюза таксистов и компании GetTaxi рассказали The Village о своем видении причин грядущей забастовки
GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей

GetTaxi, профсоюз таксистов и департамент транспорта — о забастовке водителей
Представители профсоюза таксистов и компании GetTaxi рассказали The Village о своем видении причин грядущей забастовки

Как «Яндекс» изменил рынок такси в Москве
Как «Яндекс» изменил рынок такси в Москве The Village разобрался, почему таксопарки не довольны «Яндекс.Такси», но отказаться от сотрудничества уже не могут
Как «Яндекс» изменил рынок такси в Москве

Как «Яндекс» изменил рынок такси в Москве
The Village разобрался, почему таксопарки не довольны «Яндекс.Такси», но отказаться от сотрудничества уже не могут

Эксперимент The Village: Редакция ищет самое дешёвое и быстрое такси
Эксперимент The Village: Редакция ищет самое дешёвое и быстрое такси The Village одновременно вызвал пять разных такси для поездки по одинаковому маршруту, чтобы узнать, какое из них самое быстрое и дешёвое, и теперь публикует свои впечатления
Эксперимент The Village: Редакция ищет самое дешёвое и быстрое такси

Эксперимент The Village: Редакция ищет самое дешёвое и быстрое такси
The Village одновременно вызвал пять разных такси для поездки по одинаковому маршруту, чтобы узнать, какое из них самое быстрое и дешёвое, и теперь публикует свои впечатления

Парикмахер, таксист, специалист по маникюру и сантехник о том, как правильно давать чаевые
Парикмахер, таксист, специалист по маникюру и сантехник о том, как правильно давать чаевые The Village попросил стилиста, специалиста по маникюру, сантехника и компьютерного мастера рассказать о том, как часто им оставляют чаевые, сколько они должны составлять и как давать их правильно
Парикмахер, таксист, специалист по маникюру и сантехник о том, как правильно давать чаевые

Парикмахер, таксист, специалист по маникюру и сантехник о том, как правильно давать чаевые
The Village попросил стилиста, специалиста по маникюру, сантехника и компьютерного мастера рассказать о том, как часто им оставляют чаевые, сколько они должны составлять и как давать их правильно

Элина Ставиская о том, как водители «Яндекс.Такси» оценивают пассажиров Сотрудница компании «Яндекс» рассказала The Village, как устроена система оценки пассажиров водителями «Яндекс.Такси»

Элина Ставиская о том, как водители «Яндекс.Такси» оценивают пассажиров

Московские таксисты — о пассажирах, политике, платной парковке и планах на будущее
Московские таксисты — о пассажирах, политике, платной парковке и планах на будущее The Village поговорил с таксистами о легальном и нелегальном извозе, общительных и молчаливых пассажирах, смысле платных парковок в центре и о том, как они воспринимают российскую политику
Московские таксисты — о пассажирах, политике, платной парковке и планах на будущее

Московские таксисты — о пассажирах, политике, платной парковке и планах на будущее
The Village поговорил с таксистами о легальном и нелегальном извозе, общительных и молчаливых пассажирах, смысле платных парковок в центре и о том, как они воспринимают российскую политику

Москвичей привлекут к рейдам по выявлению нелегальных такси

«Рассерженные горожане» устроят рейд по выявлению нелегальных таксистов.

Москвичей привлекут к рейдам по выявлению нелегальных такси

Московские таксисты устроили «итальянскую забастовку»

Более двухсот московских таксистов устроили «итальянскую забастовку» и сегодня курсируют по городу, соблюдая все правила дорожного движения.

Московские таксисты устроили «итальянскую забастовку»

Эксперимент The Village: Как обманывают таксисты
Эксперимент The Village: Как обманывают таксисты Чтобы проверить московских таксистов на жадность, корреспондент The Village Олеся Шмагун, притворившись провинциалкой, попыталась поймать машину с площади трёх вокзалов до гостиницы «Украина».
Эксперимент The Village: Как обманывают таксисты

Эксперимент The Village: Как обманывают таксисты
Чтобы проверить московских таксистов на жадность, корреспондент The Village Олеся Шмагун, притворившись провинциалкой, попыталась поймать машину с площади трёх вокзалов до гостиницы «Украина».

Вон из профессии: Чёрный список таксистов Москвы
Вон из профессии: Чёрный список таксистов Москвы Буйный алкоголик, попала в психушку, заснул после аварии, играл в шахматы на скорости 150 км/ч, ушел в бухарест — The Village изучил чёрный список московских таксистов и причины их увольнения.
Вон из профессии: Чёрный список таксистов Москвы

Вон из профессии: Чёрный список таксистов Москвы
Буйный алкоголик, попала в психушку, заснул после аварии, играл в шахматы на скорости 150 км/ч, ушел в бухарест — The Village изучил чёрный список московских таксистов и причины их увольнения.

С 15 июля начнут выдавать лицензии на такси Получить первые разрешения на перевозку частные извозчики смогут уже завтра.

С 15 июля начнут выдавать лицензии на такси

Трудности перевоза: всё о такси в Москве
Трудности перевоза: всё о такси в Москве Для кого работают трезвое, женское и православное такси. 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным извозом. Разговоры с «бомбилами» о жизни и эксперимент: самые быстрые такси в городе
Трудности перевоза: всё о такси в Москве

Трудности перевоза: всё о такси в Москве
Для кого работают трезвое, женское и православное такси. 8 мегаполисов в борьбе с нелегальным извозом. Разговоры с «бомбилами» о жизни и эксперимент: самые быстрые такси в городе

Эксперимент The Village: самые быстрые такси в городе The Village опробовал 14 московских такси и вывел среднее арифметическое из стоимости поездки, времени ожидания и стоимости штрафных минут

Эксперимент The Village: самые быстрые такси в городе

«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда»
«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда» Редакторы Look At Me объехали с «бомбилами» московские ночные клубы и бары, послушали радио и расспросили водителей о жизни за рулем
«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда»

«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда»
Редакторы Look At Me объехали с «бомбилами» московские ночные клубы и бары, послушали радио и расспросили водителей о жизни за рулем