Парикмахер, таксист, специалист по маникюру и сантехник о том, как правильно давать чаевые The Village попросил стилиста, специалиста по маникюру, сантехника и компьютерного мастера рассказать о том, как часто им оставляют чаевые, сколько они должны составлять и как давать их правильно