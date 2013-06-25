Zara и Pull&Bear пересмотрели ассортимент в России после претензий властей
Компания изъяла из магазинов товары, не соответствующие требованиям Таможенного союза
Zara и Pull&Bear пересмотрели ассортимент в России после претензий властей Компания изъяла из магазинов товары, не соответствующие требованиям Таможенного союза
Генпрокуратура потребовала уточнить правила ввоза культурных ценностей
Министерство культуры должно было разработать регламент получения льгот на оплату таможенных сборов еще в 2010 году
Генпрокуратура потребовала уточнить правила ввоза культурных ценностей Министерство культуры должно было разработать регламент получения льгот на оплату таможенных сборов еще в 2010 году
Россия ограничила ввоз норвежской рыбы через страны Таможенного союза
Теперь продукцию с 14 норвежских предприятий нельзя поставлять не только в Россию, но и в Беларусь, Казахстан и Армению
Россия ограничила ввоз норвежской рыбы через страны Таможенного союза Теперь продукцию с 14 норвежских предприятий нельзя поставлять не только в Россию, но и в Беларусь, Казахстан и Армению
Новые санкции ЕС, настроения инвесторов и состав Таможенного союза
Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке
Новые санкции ЕС, настроения инвесторов и состав Таможенного союза Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке
Shopfans поможет обойти ограничения на покупки из-за рубежа при помощи Казахстана
Такая схема уже одобрена таможенной службой
Shopfans поможет обойти ограничения на покупки из-за рубежа при помощи Казахстана Такая схема уже одобрена таможенной службой
ЕЭК не будет запрещать кеды и каблуки
В организации заявили, что шансы на внесение изменений в техрегламент ТС по инициативе Михеева равны нулю
ЕЭК не будет запрещать кеды и каблуки В организации заявили, что шансы на внесение изменений в техрегламент ТС по инициативе Михеева равны нулю
Олег Михеев предложил запретить продажу кедов, балеток и шпилек на территории Таможенного союза
Депутат считает, что такая обувь опасна для россиян
Олег Михеев предложил запретить продажу кедов, балеток и шпилек на территории Таможенного союза Депутат считает, что такая обувь опасна для россиян
Казахстан запретит импорт алкогольной продукции
Это связано с неправильной маркировкой поступающих спиртных напитков
Казахстан запретит импорт алкогольной продукции Это связано с неправильной маркировкой поступающих спиртных напитков
Казахстан препятствует снижению порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных онлайн-магазинов
Россия не сможет изменить этот лимит без участия остальных стран Таможенного союза
Казахстан препятствует снижению порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных онлайн-магазинов Россия не сможет изменить этот лимит без участия остальных стран Таможенного союза
Минпромторг предлагает защитить рынок от контрафактной одежды при помощи микрочипов
Если соответствующее предложение в итоге будет принято, то расходы производителей возрастут: им придётся покупать как сами метки, так и оборудование для работы с ними
Минпромторг предлагает защитить рынок от контрафактной одежды при помощи микрочипов Если соответствующее предложение в итоге будет принято, то расходы производителей возрастут: им придётся покупать как сами метки, так и оборудование для работы с ними
Минпромторг пришёл на помощь продавцам кружевных трусов
С 1 июля 2014 года женские трусы из кружева, сетки и синтетических материалов могут исчезнуть из продажи на территории России
Минпромторг пришёл на помощь продавцам кружевных трусов С 1 июля 2014 года женские трусы из кружева, сетки и синтетических материалов могут исчезнуть из продажи на территории России
Минпромторг планирует ограничить вывоз кожи
Такое решение связано с тем, что российским обувщикам не хватает сырья
Минпромторг планирует ограничить вывоз кожи Такое решение связано с тем, что российским обувщикам не хватает сырья
Белорусские предприниматели выступают против техрегламента Таможенного союза
Они жалуются на невозможность получить сертификаты на продукцию лёгкой промышленности из-за «бардака, который царит в России»