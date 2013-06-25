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Новости

Zara и Pull&Bear пересмотрели ассортимент в России после претензий властей

Компания изъяла из магазинов товары, не соответствующие требованиям Таможенного союза

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Новости

Zara и Pull&Bear пересмотрели ассортимент в России после претензий властей Компания изъяла из магазинов товары, не соответствующие требованиям Таможенного союза

Новости

Генпрокуратура потребовала уточнить правила ввоза культурных ценностей

Министерство культуры должно было разработать регламент получения льгот на оплату таможенных сборов еще в 2010 году

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Новости

Генпрокуратура потребовала уточнить правила ввоза культурных ценностей Министерство культуры должно было разработать регламент получения льгот на оплату таможенных сборов еще в 2010 году

Новости

Россия ограничила ввоз норвежской рыбы через страны Таможенного союза

Теперь продукцию с 14 норвежских предприятий нельзя поставлять не только в Россию, но и в Беларусь, Казахстан и Армению

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Новости

Россия ограничила ввоз норвежской рыбы через страны Таможенного союза Теперь продукцию с 14 норвежских предприятий нельзя поставлять не только в Россию, но и в Беларусь, Казахстан и Армению

Новости

Новые санкции ЕС, настроения инвесторов и состав Таможенного союза

Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

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Новости

Новые санкции ЕС, настроения инвесторов и состав Таможенного союза Самые важные события на рынках и биржах за выходные — в одной сводке

Новости

Shopfans поможет обойти ограничения на покупки из-за рубежа при помощи Казахстана

Такая схема уже одобрена таможенной службой

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Новости

Shopfans поможет обойти ограничения на покупки из-за рубежа при помощи Казахстана Такая схема уже одобрена таможенной службой

Новости

ЕЭК не будет запрещать кеды и каблуки

В организации заявили, что шансы на внесение изменений в техрегламент ТС по инициативе Михеева равны нулю

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Новости

ЕЭК не будет запрещать кеды и каблуки В организации заявили, что шансы на внесение изменений в техрегламент ТС по инициативе Михеева равны нулю

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Олег Михеев предложил запретить продажу кедов, балеток и шпилек на территории Таможенного союза

Депутат считает, что такая обувь опасна для россиян

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Олег Михеев предложил запретить продажу кедов, балеток и шпилек на территории Таможенного союза Депутат считает, что такая обувь опасна для россиян

Новости

Казахстан запретит импорт алкогольной продукции

Это связано с неправильной маркировкой поступающих спиртных напитков

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Новости

Казахстан запретит импорт алкогольной продукции Это связано с неправильной маркировкой поступающих спиртных напитков

Новости

Казахстан препятствует снижению порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных онлайн-магазинов

Россия не сможет изменить этот лимит без участия остальных стран Таможенного союза

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Новости

Казахстан препятствует снижению порога беспошлинного ввоза посылок из иностранных онлайн-магазинов Россия не сможет изменить этот лимит без участия остальных стран Таможенного союза

Новости

Минпромторг предлагает защитить рынок от контрафактной одежды при помощи микрочипов

Если соответствующее предложение в итоге будет принято, то расходы производителей возрастут: им придётся покупать как сами метки, так и оборудование для работы с ними

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Минпромторг предлагает защитить рынок от контрафактной одежды при помощи микрочипов Если соответствующее предложение в итоге будет принято, то расходы производителей возрастут: им придётся покупать как сами метки, так и оборудование для работы с ними

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Минпромторг пришёл на помощь продавцам кружевных трусов

С 1 июля 2014 года женские трусы из кружева, сетки и синтетических материалов могут исчезнуть из продажи на территории России

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Минпромторг пришёл на помощь продавцам кружевных трусов С 1 июля 2014 года женские трусы из кружева, сетки и синтетических материалов могут исчезнуть из продажи на территории России

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Минпромторг планирует ограничить вывоз кожи

Такое решение связано с тем, что российским обувщикам не хватает сырья

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Минпромторг планирует ограничить вывоз кожи Такое решение связано с тем, что российским обувщикам не хватает сырья

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Белорусские предприниматели выступают против техрегламента Таможенного союза

Они жалуются на невозможность получить сертификаты на продукцию лёгкой промышленности из-за «бардака, который царит в России»

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Новости

Белорусские предприниматели выступают против техрегламента Таможенного союза Они жалуются на невозможность получить сертификаты на продукцию лёгкой промышленности из-за «бардака, который царит в России»