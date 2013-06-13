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Новости

Mozilla представила инструмент против таргетированной рекламы

Защитить персональные данные пользователей поможет проект Track This

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Новости

Mozilla представила инструмент против таргетированной рекламы Защитить персональные данные пользователей поможет проект Track This

Новости

В Москве протестируют таргетинг наружной рекламы

Рекламные агентства хотят, чтобы ролики на цифровых щитах отображались с учетом интересов проходящих мимо людей

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Новости

В Москве протестируют таргетинг наружной рекламы Рекламные агентства хотят, чтобы ролики на цифровых щитах отображались с учетом интересов проходящих мимо людей

Новости

Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

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Новости

Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Twitter приобрёл сервис анализа соцсетей Gnip

Он поможет Twitter повысить качество таргетинга и привлечь новых рекламодателей

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Новости

Twitter приобрёл сервис анализа соцсетей Gnip Он поможет Twitter повысить качество таргетинга и привлечь новых рекламодателей

Новости

Искусственный интеллект обработает данные пользователей Facebook в угоду рекламодателям

Для этого руководство соцсети создаёт крупнейшую в мире лабораторию по развитию технологий машинного обучения

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Искусственный интеллект обработает данные пользователей Facebook в угоду рекламодателям Для этого руководство соцсети создаёт крупнейшую в мире лабораторию по развитию технологий машинного обучения

Новости

Реклама в Twitter будет учитывать историю веб-перемещений пользователя

Аналогичный функционал в скором времени должен появиться и в Facebook

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Реклама в Twitter будет учитывать историю веб-перемещений пользователя Аналогичный функционал в скором времени должен появиться и в Facebook

Новости

Prostor Capital вложил $2 млн в персонализированный купонатор для магазинов Smart Checkout

Система учитывает историю покупок клиента и распечатывает вместе с чеком на кассе купон с предложением, максимально точно заточенным под его текущие потребности

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Новости

Prostor Capital вложил $2 млн в персонализированный купонатор для магазинов Smart Checkout Система учитывает историю покупок клиента и распечатывает вместе с чеком на кассе купон с предложением, максимально точно заточенным под его текущие потребности

Новости

«Яндекс» поможет рекламодателям привлечь аудиторию, похожую на их клиентов

Для этого в компании разработали новый вид таргетинга Look-alike, основанный на анализе данных из «Яндекс.Метрики» при помощи технологии «Крипта»

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«Яндекс» поможет рекламодателям привлечь аудиторию, похожую на их клиентов Для этого в компании разработали новый вид таргетинга Look-alike, основанный на анализе данных из «Яндекс.Метрики» при помощи технологии «Крипта»

Цифра дня
$1......стоят «души» тысячи интернет-пользователей
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Цифра дня

$1... ...стоят «души» тысячи интернет-пользователей