Mozilla представила инструмент против таргетированной рекламы
Защитить персональные данные пользователей поможет проект Track This
Mozilla представила инструмент против таргетированной рекламы Защитить персональные данные пользователей поможет проект Track This
В Москве протестируют таргетинг наружной рекламы
Рекламные агентства хотят, чтобы ролики на цифровых щитах отображались с учетом интересов проходящих мимо людей
В Москве протестируют таргетинг наружной рекламы Рекламные агентства хотят, чтобы ролики на цифровых щитах отображались с учетом интересов проходящих мимо людей
Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Хакерская атака на партнёров Sony, смартфон от Kodak и цинковые инвестиции Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
Twitter приобрёл сервис анализа соцсетей Gnip
Он поможет Twitter повысить качество таргетинга и привлечь новых рекламодателей
Twitter приобрёл сервис анализа соцсетей Gnip Он поможет Twitter повысить качество таргетинга и привлечь новых рекламодателей
Искусственный интеллект обработает данные пользователей Facebook в угоду рекламодателям
Для этого руководство соцсети создаёт крупнейшую в мире лабораторию по развитию технологий машинного обучения
Искусственный интеллект обработает данные пользователей Facebook в угоду рекламодателям Для этого руководство соцсети создаёт крупнейшую в мире лабораторию по развитию технологий машинного обучения
Реклама в Twitter будет учитывать историю веб-перемещений пользователя
Аналогичный функционал в скором времени должен появиться и в Facebook
Реклама в Twitter будет учитывать историю веб-перемещений пользователя Аналогичный функционал в скором времени должен появиться и в Facebook
Prostor Capital вложил $2 млн в персонализированный купонатор для магазинов Smart Checkout
Система учитывает историю покупок клиента и распечатывает вместе с чеком на кассе купон с предложением, максимально точно заточенным под его текущие потребности
Prostor Capital вложил $2 млн в персонализированный купонатор для магазинов Smart Checkout Система учитывает историю покупок клиента и распечатывает вместе с чеком на кассе купон с предложением, максимально точно заточенным под его текущие потребности
«Яндекс» поможет рекламодателям привлечь аудиторию, похожую на их клиентов
Для этого в компании разработали новый вид таргетинга Look-alike, основанный на анализе данных из «Яндекс.Метрики» при помощи технологии «Крипта»