Хакеры атаковали сервис статистики Оnthe.io, которым пользуются многие российские СМИ
ТАСС и информагенство «Синьхуа» представили виртуальную телеведущую Лизу
Проект запущен в честь 70-летия дипломатических отношений Китая и России
ТАСС получит 210 миллионов рублей на создание политического канала для детей
Бюджетные средства перенаправят из подраздела «Высшее образование»
Программа Первого канала с участием Чудновец не вышла в эфир
Между Первым каналом и «Дождем» возник конфликт интересов
ТАСС и «Россия сегодня» признаны значимыми для безопасности государства
Соответствующий список опубликован на портале правовой информации
Правительство сократит финансирование государственных СМИ на 20 %
Так, агентству ТАСС к 2019 году власти выделят 1,45 миллиарда рублей, что на 20 % ниже показателя 2016 года
«Новая газета» подала в суд на ТАСС
Поводом для разбирательств послужили заявления об источниках финансирования издания
Сколько власти потратили на поддержку СМИ в 2016 году
Больше всего бюджетных средств досталось медиагруппе «ВГТРК»
Журнал «РБК» отделяется от общей редакции после назначения руководства из ТАСС
Об этом заявил главный редактор журнала Валерий Игуменов
ТАСС запустило гид по программе «Моя улица»
На сайте проекта посетители смогут найти информацию о графике ремонтных работ, а также посмотреть, какими стали улицы Москвы после реконструкции
Связанное с обысками в ТАСС дело агентства «Михайлов и партнёры» закрыли
Правоохранители прекратили расследование из-за отсутствия состава преступления
Обыски в фирме главы ТАСС связали с бюджетными хищениями
В 2013 году с агентством «Михайлов и партнёры» расплатились деньгами, предназначавшимися для создания игорной зоны «Приморье»
В ТАСС идут обыски (обновлено)
Следственные действия проходят в отношении одного из сотрудников информагентства