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МЫ В СОЦСЕТЯХ

обновлено28 февраля 2022

Хакеры атаковали сервис статистики Оnthe.io, которым пользуются многие российские СМИ

Сохранить модернистские окна здания ТАСС
Петиция дня
11 ноября 2021

Сохранить модернистские окна здания ТАСС

Кирилл Серебренников покинет пост худрука «Гоголь-центра»
обновлено9 февраля 2021

Кирилл Серебренников покинет пост худрука «Гоголь-центра»

ТАСС и информагенство «Синьхуа» представили виртуальную телеведущую Лизу

Проект запущен в честь 70-летия дипломатических отношений Китая и России

ТАСС и информагенство «Синьхуа» представили виртуальную телеведущую Лизу

ТАСС получит 210 миллионов рублей на создание политического канала для детей

Бюджетные средства перенаправят из подраздела «Высшее образование»

ТАСС получит 210 миллионов рублей на создание политического канала для детей

Евгения Чудновец запустит правозащитный сайт

На нем можно будет получить юридическую помощь

Евгения Чудновец запустит правозащитный сайт

Программа Первого канала с участием Чудновец не вышла в эфир

Между Первым каналом и «Дождем» возник конфликт интересов

Программа Первого канала с участием Чудновец не вышла в эфир

ТАСС и «Россия сегодня» признаны значимыми для безопасности государства

Соответствующий список опубликован на портале правовой информации

ТАСС и «Россия сегодня» признаны значимыми для безопасности государства

Правительство сократит финансирование государственных СМИ на 20 %

Так, агентству ТАСС к 2019 году власти выделят 1,45 миллиарда рублей, что на 20 % ниже показателя 2016 года

Правительство сократит финансирование государственных СМИ на 20 %

«Новая газета» подала в суд на ТАСС

Поводом для разбирательств послужили заявления об источниках финансирования издания

«Новая газета» подала в суд на ТАСС

Сколько власти потратили на поддержку СМИ в 2016 году

Больше всего бюджетных средств досталось медиагруппе «ВГТРК»

Сколько власти потратили на поддержку СМИ в 2016 году

Журнал «РБК» отделяется от общей редакции после назначения руководства из ТАСС

Об этом заявил главный редактор журнала Валерий Игуменов

Журнал «РБК» отделяется от общей редакции после назначения руководства из ТАСС

ТАСС запустило гид по программе «Моя улица»

На сайте проекта посетители смогут найти информацию о графике ремонтных работ, а также посмотреть, какими стали улицы Москвы после реконструкции

ТАСС запустило гид по программе «Моя улица»

На Тверском бульваре отремонтируют здание ТАСС

Стоимость ремонта составит 300 миллионов рублей

На Тверском бульваре отремонтируют здание ТАСС

Связанное с обысками в ТАСС дело агентства «Михайлов и партнёры» закрыли

Правоохранители прекратили расследование из-за отсутствия состава преступления

Связанное с обысками в ТАСС дело агентства «Михайлов и партнёры» закрыли

Обыски в фирме главы ТАСС связали с бюджетными хищениями

В 2013 году с агентством «Михайлов и партнёры» расплатились деньгами, предназначавшимися для создания игорной зоны «Приморье»

Обыски в фирме главы ТАСС связали с бюджетными хищениями

В ТАСС идут обыски (обновлено)

Следственные действия проходят в отношении одного из сотрудников информагентства

В ТАСС идут обыски (обновлено)