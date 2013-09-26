На что живут татуировщики Мастер татуировки из московского салона рассказал, как учился делать тату, почему перестал работать дома и сколько сейчас зарабатывает
На что живут татуировщики Мастер татуировки из московского салона рассказал, как учился делать тату, почему перестал работать дома и сколько сейчас зарабатывает
Как оставить офисную работу и открыть тату-студию Новый выпуск «Малого бизнеса» — о супругах Дмитрии и Ирине Шабановых, которые решили запустить семейный бизнес и открыли тату-студию Love Pain Tattoo на Покровке
Как оставить офисную работу и открыть тату-студию Новый выпуск «Малого бизнеса» — о супругах Дмитрии и Ирине Шабановых, которые решили запустить семейный бизнес и открыли тату-студию Love Pain Tattoo на Покровке
На Маросейке открывается тату-салон с ювелирной мастерской
На Китай-городе начал работать Maverick Tattoo — тату-салон в калифорнийском стиле с ювелирной мастерской.