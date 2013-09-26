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На что живут татуировщики
На что живут татуировщики Мастер татуировки из московского салона рассказал, как учился делать тату, почему перестал работать дома и сколько сейчас зарабатывает
На что живут татуировщики

На что живут татуировщики
Мастер татуировки из московского салона рассказал, как учился делать тату, почему перестал работать дома и сколько сейчас зарабатывает

Как оставить офисную работу и открыть тату-студию
Как оставить офисную работу и открыть тату-студию Новый выпуск «Малого бизнеса» — о супругах Дмитрии и Ирине Шабановых, которые решили запустить семейный бизнес и открыли тату-студию Love Pain Tattoo на Покровке
Как оставить офисную работу и открыть тату-студию

Как оставить офисную работу и открыть тату-студию
Новый выпуск «Малого бизнеса» — о супругах Дмитрии и Ирине Шабановых, которые решили запустить семейный бизнес и открыли тату-студию Love Pain Tattoo на Покровке

На Маросейке открывается тату-салон с ювелирной мастерской

На Китай-городе начал работать Maverick Tattoo — тату-салон в калифорнийском стиле с ювелирной мастерской.

На Маросейке открывается тату-салон с ювелирной мастерской
На Китай-городе начал работать Maverick Tattoo — тату-салон в калифорнийском стиле с ювелирной мастерской.