Магазины на нескольких улицах в центре Москвы включили в пилотный проект tax free
В перечень вошли магазины на Никольской, Новом Арбате, Петровке и других улицах
Евро за 78 рублей, мировой ущерб от стихии и Noize MC с оркестром Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Таможенники научились отслеживать дорогие покупки россиян за рубежом
Теперь путешественникам нужно оценивать, что выгоднее: воспользоваться tax free или не платить ввозную пошлину
Минпромторг выбрал магазины для участия в системе tax free
Получить компенсацию НДС можно будет в том числе в магазинах Москвы, Петербурга и Сочи
Госдума одобрила законопроект о введении системы tax free в России
Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за принятие законопроекта
Как вернуть Tax Free с покупок в путешествии Что нужно сделать, чтобы получить часть потраченных денег назад
В правительстве решили не распространять tax free на алкоголь
В ведомстве отметили, что алкоголь в системе tax free распространит схемы с «документальным вывозом»
В Госдуму внесли законопроект о введении в России системы tax free
Документ устанавливает нулевую ставку НДС для услуг, предоставленных иностранцам на территории страны
Крупнейший в мире оператор tax free зарегистрировался в России
Global Blue примет участие в пилотном проекте по возврату НДС иностранцам в России
Аэропорты Москвы поддержали идею введения системы tax free в России
Система позволит иностранным туристам вернуть часть налогов с приобретенных в другой стране товаров
Стали известны сроки запуска tax free в России
В пилотном проекте по внедрению системы в стране примут участие крупнейшие московские ретейлеры