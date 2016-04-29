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Магазины на нескольких улицах в центре Москвы включили в пилотный проект tax free

В перечень вошли магазины на Никольской, Новом Арбате, Петровке и других улицах

Магазины на нескольких улицах в центре Москвы включили в пилотный проект tax free
В перечень вошли магазины на Никольской, Новом Арбате, Петровке и других улицах

Евро за 78 рублей, мировой ущерб от стихии и Noize MC с оркестром
Евро за 78 рублей, мировой ущерб от стихии и Noize MC с оркестром Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Евро за 78 рублей, мировой ущерб от стихии и Noize MC с оркестром

Евро за 78 рублей, мировой ущерб от стихии и Noize MC с оркестром
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В России начали тестировать систему tax free

Полноценный запуск запланирован на конец года

В России начали тестировать систему tax free
Полноценный запуск запланирован на конец года

Таможенники научились отслеживать дорогие покупки россиян за рубежом

Теперь путешественникам нужно оценивать, что выгоднее: воспользоваться tax free или не платить ввозную пошлину

Таможенники научились отслеживать дорогие покупки россиян за рубежом
Теперь путешественникам нужно оценивать, что выгоднее: воспользоваться tax free или не платить ввозную пошлину

Минпромторг выбрал магазины для участия в системе tax free

Получить компенсацию НДС можно будет в том числе в магазинах Москвы, Петербурга и Сочи

Минпромторг выбрал магазины для участия в системе tax free
Получить компенсацию НДС можно будет в том числе в магазинах Москвы, Петербурга и Сочи

Путин подписал закон о введении в России системы tax free

Она заработает с 2018 года

Путин подписал закон о введении в России системы tax free
Она заработает с 2018 года

Госдума одобрила законопроект о введении системы tax free в России

Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за принятие законопроекта

Госдума одобрила законопроект о введении системы tax free в России
Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за принятие законопроекта

Как вернуть Tax Free с покупок в путешествии
Как вернуть Tax Free с покупок в путешествии Что нужно сделать, чтобы получить часть потраченных денег назад
Как вернуть Tax Free с покупок в путешествии

Как вернуть Tax Free с покупок в путешествии
Что нужно сделать, чтобы получить часть потраченных денег назад

В правительстве решили не распространять tax free на алкоголь

В ведомстве отметили, что алкоголь в системе tax free распространит схемы с «документальным вывозом»

В правительстве решили не распространять tax free на алкоголь
В ведомстве отметили, что алкоголь в системе tax free распространит схемы с «документальным вывозом»

В Госдуму внесли законопроект о введении в России системы tax free

Документ устанавливает нулевую ставку НДС для услуг, предоставленных иностранцам на территории страны

В Госдуму внесли законопроект о введении в России системы tax free
Документ устанавливает нулевую ставку НДС для услуг, предоставленных иностранцам на территории страны

Аэропорт Домодедово запустил систему Tax Free

Вернуть НДС можно в пассажирском терминале

Аэропорт Домодедово запустил систему Tax Free
Вернуть НДС можно в пассажирском терминале

Крупнейший в мире оператор tax free зарегистрировался в России

Global Blue примет участие в пилотном проекте по возврату НДС иностранцам в России

Крупнейший в мире оператор tax free зарегистрировался в России
Global Blue примет участие в пилотном проекте по возврату НДС иностранцам в России

Аэропорты Москвы поддержали идею введения системы tax free в России

Система позволит иностранным туристам вернуть часть налогов с приобретенных в другой стране товаров

Аэропорты Москвы поддержали идею введения системы tax free в России
Система позволит иностранным туристам вернуть часть налогов с приобретенных в другой стране товаров

Стали известны сроки запуска tax free в России

В пилотном проекте по внедрению системы в стране примут участие крупнейшие московские ретейлеры

Стали известны сроки запуска tax free в России
В пилотном проекте по внедрению системы в стране примут участие крупнейшие московские ретейлеры