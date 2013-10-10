16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет

Клуб работал в здании театра с конца 90-х

«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет
Клуб работал в здании театра с конца 90-х

Показ спектаклей театров Маяковского и Ермоловой от лица актеров

Чтобы снять трехминутные ролики, исполнители носили специальные шлемы с закрепленными камерами

Показ спектаклей театров Маяковского и Ермоловой от лица актеров
Чтобы снять трехминутные ролики, исполнители носили специальные шлемы с закрепленными камерами

Театр Маяковского запустил онлайн-трансляции спектаклей

Спектакли театра Маяковского теперь можно посмотреть в интернете за 300 рублей.

Театр Маяковского запустил онлайн-трансляции спектаклей
Спектакли театра Маяковского теперь можно посмотреть в интернете за 300 рублей.