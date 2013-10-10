«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет
Клуб работал в здании театра с конца 90-х
«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет Клуб работал в здании театра с конца 90-х
Показ спектаклей театров Маяковского и Ермоловой от лица актеров
Чтобы снять трехминутные ролики, исполнители носили специальные шлемы с закрепленными камерами
Показ спектаклей театров Маяковского и Ермоловой от лица актеров Чтобы снять трехминутные ролики, исполнители носили специальные шлемы с закрепленными камерами
Театр Маяковского запустил онлайн-трансляции спектаклей
Спектакли театра Маяковского теперь можно посмотреть в интернете за 300 рублей.