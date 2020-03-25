«Маяк» на Большой Никитской закроют. Театр Маяковского откроет там буфет Клуб работал в здании театра с конца 90-х
Руководство Театра имени Маяковского, что на Большой Никитской, планирует закрыть клуб «Маяк», который работает в здании театра с конца 90-х. Вместо него откроют буфет для зрителей.
Новый буфет
Директор театра Александр Стульнев объяснил перемены жалобами гостей: собственный буфет театра очень маленький — всего 10 квадратных метров — и не способен вместить всех зрителей во время антракта или перед спектаклем.