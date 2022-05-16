«Каждый прошел этот путь: 10 лет назад, 30 лет, поколение или два назад. Легкой эта жизнь не была никогда» Как живут россияне, которые уехали навсегда в Израиль
«Каждый прошел этот путь: 10 лет назад, 30 лет, поколение или два назад. Легкой эта жизнь не была никогда» Как живут россияне, которые уехали навсегда в Израиль
Жизнь по кашруту: Что нужно знать, собираясь в ИзраильГлавные локации и лайфхаки для путешествующих по Святой земле
Жизнь по кашруту: Что нужно знать, собираясь в Израиль Главные локации и лайфхаки для путешествующих по Святой земле
Насколько отличаются цены в разных странах мира The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах
Насколько отличаются цены в разных странах мира The Village узнал о стоимости жизни почти на всех континентах
Россия и Израиль договорились о выполнении рейсов из Жуковского
Ранее Тель-Авив не признавал региональный статус аэропорта
При теракте в Тель-Авиве пострадали трое россиян (обновлено)
Предполагается, что среди пострадавших может быть и четвёртый гражданин России
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
Тель-Авив, Берлин, Рига: Путеводители по 15 городам мира Лучшие выпуски рубрики «Секретная карта» — путеводители, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете
Самые популярные направления на Новый год среди российских туристов
На первом месте — внутреннее направление: Симферополь
Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Бархатный сезон на Средиземном море, недорогой Париж и распродажа украинских авиалиний Каждые две недели The Village рассказывает об актуальных скидках на авиабилеты в разные точки мира
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
Путеводитель The Village по 10 городам мира Потайные и малоизвестные места, в которые ходят сами жители Берлина, Рима, Тель-Авива, Будапешта, Бангкока, Стокгольма, Амстердама, Парижа, Стамбула и Лондона
10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Тель-Авив, без рынка Кармель и бульвара Ротшильда
10 мест в Тель-Авиве, куда ходят сами тельавивцы The Village запустил серию путеводителей, которые пригодятся, если вы приехали в город впервые или, наоборот, всё о нём знаете. В этом выпуске — Тель-Авив, без рынка Кармель и бульвара Ротшильда
Клубная карта: Как проводят ночи жители Милана, Нью-Йорка, Майорки и Лондона Бизнесмены, которые двигают бёдрами в такт третьей пинте в Лондоне, и лицензия, запрещающая танцы между столиками в Нью-Йорке, — The Village узнал, как проводят вечера и ночи жители разных стран.
Клубная карта: Как проводят ночи жители Милана, Нью-Йорка, Майорки и Лондона Бизнесмены, которые двигают бёдрами в такт третьей пинте в Лондоне, и лицензия, запрещающая танцы между столиками в Нью-Йорке, — The Village узнал, как проводят вечера и ночи жители разных стран.
Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга Мародёрство и драки с полицейскими в Афинах, антикитайские лозунги в Гонконге и транспаранты «Я осёл. Я проголосовал за Олланда» в Лионе — The Village узнал, как протестуют жители разных стран.
Как у них: Чего требуют на митингах жители Афин, Минска, Тель-Авива и Гонконга Мародёрство и драки с полицейскими в Афинах, антикитайские лозунги в Гонконге и транспаранты «Я осёл. Я проголосовал за Олланда» в Лионе — The Village узнал, как протестуют жители разных стран.
Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль Главный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.
Дуров, верни сеть: Как основатели «ВКонтакте» потеряли контроль Главный редактор H&F и автор книги «Код Дурова» Николай Кононов расследовал историю покупки фондом UCP почти половины соцсети «ВКонтакте». Сделка оказалась частью политической игры.
Прямая речь: Кошерные рестораны в Москве The Village поговорил с людьми, работающими в кошерных ресторанах, о том, чем отличается создание такого заведения от любого другого и почему именно сейчас кошерные места стали открываться в Москве.
Прямая речь: Кошерные рестораны в Москве The Village поговорил с людьми, работающими в кошерных ресторанах, о том, чем отличается создание такого заведения от любого другого и почему именно сейчас кошерные места стали открываться в Москве.
Израиль Израиль – страна контрастов. На маленьком клочке земли протяженностью в 1125 км соседствуют такие, не побоюсь этого слова, самостоятельные Вселенные как Иерусалим и Тель-Авив.