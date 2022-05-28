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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Выключите телевизор»: экс-ведущая Первого канала Жанна Агалакова дала интервью BBC
28 мая 2022

«Выключите телевизор»: экс-ведущая Первого канала Жанна Агалакова дала интервью BBC

Россияне стали меньше доверять телевидению
Опрос
11 мая 2022

Россияне стали меньше доверять телевидению

Paramount на полгода закроет вещание телеканалов в России
обновлено18 апреля 2022

Paramount на полгода закроет вещание телеканалов в России

Операторам связи разрешили не хранить трафик из ТВ, радио и стриминговых сервисов
30 марта 2022

Операторам связи разрешили не хранить трафик из ТВ, радио и стриминговых сервисов

«Почему я уволился с петербургского телеканала»
«Почему я уволился с петербургского телеканала» Автор программы «Другой Петербург» — о краеведении в условиях «спецоперации»
«Почему я уволился с петербургского телеканала»

«Почему я уволился с петербургского телеканала»
Автор программы «Другой Петербург» — о краеведении в условиях «спецоперации»

Ввести в школах молитву во славу России
Предложение дня
обновлено24 марта 2022

Ввести в школах молитву во славу России

25 февраля 2022

КВН, «Кто хочет стать миллионером?» и другие шоу не выйдут на Первом в эти выходные

Телканал 2X2 запустил месяц психологической поддержки с Монеточкой
5 февраля 2022

Телканал 2X2 запустил месяц психологической поддержки с Монеточкой

4 февраля 2022

Deutsche Welle закрыла свое бюро в Москве

Цифра дня
27 октября 2020

Сколько россиян доверяют телевидению

Рейтинг
24 сентября 2020

Госпропагандисты с самыми высокими доходами

Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года

Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад

Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года

Сотрудники для «информационной войны со злом» на Первый канал

И борьбы с неверными, по всей видимости

Сотрудники для «информационной войны со злом» на Первый канал

Кадры погромов в США под песню «Гудбай, Америка» вместо финальных титров «Брата 2»

Креативность Первого канала не знает границ

Кадры погромов в США под песню «Гудбай, Америка» вместо финальных титров «Брата 2»

«Знатоки, внимание: вопрос»: Как проходит спортивное «Что? Где? Когда?»
«Знатоки, внимание: вопрос»: Как проходит спортивное «Что? Где? Когда?» Правильный ответ
«Знатоки, внимание: вопрос»: Как проходит спортивное «Что? Где? Когда?»

«Знатоки, внимание: вопрос»: Как проходит спортивное «Что? Где? Когда?»
Правильный ответ

Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора

С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам

Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора

Галкин заявил о цензуре на ТВ. Киселев в ответ назвал Россию «чемпионом мира по свободе слова»

Соловьев считает, что цензуры нет — «как это и прописано» действующим законом

Галкин заявил о цензуре на ТВ. Киселев в ответ назвал Россию «чемпионом мира по свободе слова»

Главредом «Дождя» станет журналист Тихон Дзядко (обновлено)

Он сменит на этой должности Александру Перепелову

Главредом «Дождя» станет журналист Тихон Дзядко (обновлено)

Телепрограмма «Слабое звено» вернется на российские экраны

Прощайте!

Телепрограмма «Слабое звено» вернется на российские экраны

В московских СИЗО появится ФСИН ТВ

Заключенные уже пожаловались на небольшой выбор фильмов

В московских СИЗО появится ФСИН ТВ

Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время

Задержку объяснили нехваткой времени на обработку материала

Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время

BBC запускает ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

«Tonight With Vladimir Putin»

BBC запускает ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего

В день катастрофы в Шереметьеве федеральные каналы посвятили происшествию менее десяти минут

Три центральных канала не изменили эфирную сетку

В день катастрофы в Шереметьеве федеральные каналы посвятили происшествию менее десяти минут

Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина

На Первом заявили, что иначе не будет соблюдаться равенство полов

Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина

Канал «Культура» вырезал из эфира слова Серебренникова о задержанных номинантах «Золотой маски»

Режиссер просил директора премии вытащить задержанных из полиции

Канал «Культура» вырезал из эфира слова Серебренникова о задержанных номинантах «Золотой маски»

Сколько минут в сутки москвичи смотрят телевизор

Лидерами остаются люди старше 54 лет

Сколько минут в сутки москвичи смотрят телевизор

В России запустят канал «Победа» с историями военных лет

Канал начнет вещание весной этого года

В России запустят канал «Победа» с историями военных лет

Сколько россиян не смотрят телевизор

В некоторых регионах пользователи отказываются от просмотра по религиозным причинам

Сколько россиян не смотрят телевизор

Аналоговое телевидение в Москве отключат 15 апреля

Абонентов перевели на цифровое вещание

Аналоговое телевидение в Москве отключат 15 апреля

Первый канал извинился за репортаж с подставным участником Евромайдана

Под видом украинца Кирилла Чубенко в сюжете снялся белорус Виталий Юрченко

Первый канал извинился за репортаж с подставным участником Евромайдана

Сколько россияне тратят на бытовые услуги

За год вырос чек за мобильную связь, ЖКУ и домашний интернет

Сколько россияне тратят на бытовые услуги

Bloomberg: Зрители «Черного зеркала» смогут сами выбрать концовку эпизода в новом сезоне

Стриминговый сервис собирается развивать технологии интерактивного телевидения

Bloomberg: Зрители «Черного зеркала» смогут сами выбрать концовку эпизода в новом сезоне

«Левада-центр»: Доверие россиян к теленовостям снизилось на треть за девять лет

Почти четверть россиян считает, что тема пенсионной реформы объективнее освещается в интернете, чем на телевидении

«Левада-центр»: Доверие россиян к теленовостям снизилось на треть за девять лет

Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты
Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты Рассказывает музыкальный редактор шоу
Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты

Как в «Вечерний Ургант» попадают хорошие музыканты
Рассказывает музыкальный редактор шоу

В «Вечернем Урганте» рассказали о драке на акции 9 сентября. Но сам митинг так и не упомянули

Иван Ургант запнулся, когда пытался описать причину драки

В «Вечернем Урганте» рассказали о драке на акции 9 сентября. Но сам митинг так и не упомянули

Интернет впервые обогнал телевидение по объему рекламы в России

При этом рекордную динамику за полугодие показали нишевые телевизионные каналы

Интернет впервые обогнал телевидение по объему рекламы в России

Московские власти планируют снести съемочную площадку «Дома-2»

На ее месте может появиться трамвайная остановка «Антоновка»

Московские власти планируют снести съемочную площадку «Дома-2»

В России появится новый спортивный телеканал «Сила ТВ»

Он будет доступен в кабеле и спутнике

В России появится новый спортивный телеканал «Сила ТВ»

Установить квоту на иностранный контент на телевидении

Депутаты выяснят у телеканалов, сколько денег идет на покупку российского и иностранного контента

Установить квоту на иностранный контент на телевидении

Instagram запустил приложение для просмотра вертикальных видео длиной до часа

Аккаунт-канал в сервисе могут завести все пользователи

Instagram запустил приложение для просмотра вертикальных видео длиной до часа

Сколько москвичей посмотрели матч России с Египтом

Вторая игра российской сборной обошла по популярности матч-открытие с Саудовской Аравией

Сколько москвичей посмотрели матч России с Египтом

Матч-открытие ЧМ-2018 стал самым рейтинговым событием года

Возле экранов в момент победы нашей сборной находилась почти половина населения страны

Матч-открытие ЧМ-2018 стал самым рейтинговым событием года

«Россия 1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку на фотографии с Лавровым

На оригинальном снимке лидер КНДР сохраняет серьезное выражение лица

«Россия 1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку на фотографии с Лавровым

Arzamas запустит на ТВ-3 шоу об истории культуры

Ведущим программы станет Филипп Дзядко

Arzamas запустит на ТВ-3 шоу об истории культуры

В московском метро запустили прямой телеэфир

По словам организаторов, подобного проекта нет ни в одной подземке мира

В московском метро запустили прямой телеэфир

Сколько россиян доверяют телевидению

Более четверти граждан заявили об отсутствии источников информации, заслуживающих доверия

Сколько россиян доверяют телевидению

В России летом появится телеканал с аниме

В программе — премьерная мультипликация из США, Китая, Японии и Кореи

В России летом появится телеканал с аниме

Фильм Юрия Дудя про «золотой период» российского MTV

Журналист взял интервью у создателя и главных ведущих телеканала

Фильм Юрия Дудя про «золотой период» российского MTV

Петр Толстой — о том, почему каналы не поменяли сетку вещания сразу

Депутат объяснил это нежеланием давать непроверенную информацию

Петр Толстой — о том, почему каналы не поменяли сетку вещания сразу

Илья Яшин обвинил прокуратуру в поддержке травли своей семьи

Ведомство якобы помогло журналистам попасть в пансионат к бабушке политика

Илья Яшин обвинил прокуратуру в поддержке травли своей семьи

21 сериал весны
21 сериал весны От «Атланты» и «Мира Дикого Запада» до бразильского сериала и телеконкурента Ридли Скотта
21 сериал весны

21 сериал весны
От «Атланты» и «Мира Дикого Запада» до бразильского сериала и телеконкурента Ридли Скотта

Как запойный просмотр сериалов вредит здоровью

Ученые рекомендуют смотреть телевизор порционно

Как запойный просмотр сериалов вредит здоровью

Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов

Дебаты на Первом канале назначили на 8 утра

Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов

Кандидаты в президенты пожаловались на незаконную агитацию за Путина

Ксения Собчак уже подала жалобы в Генпрокуратуру и ЦИК

Кандидаты в президенты пожаловались на незаконную агитацию за Путина

ЦИК не увидел незаконной агитации в телесюжетах о Путине

Ведомство напомнило о праве журналистов на свободу массовой информации

ЦИК не увидел незаконной агитации в телесюжетах о Путине

На ВДНХ стартует зимний курс лекций факультета журналистики МГУ

Мероприятия продолжатся весь январь

На ВДНХ стартует зимний курс лекций факультета журналистики МГУ

«Яндекс» добавил в свой поисковик бесплатный эфир «Дождя»

Архивы канала все еще недоступны без подписки

«Яндекс» добавил в свой поисковик бесплатный эфир «Дождя»

Самые популярные телепрограммы 2017 года

В 2016 году самой популярной программой стал юбилейный выпуск КВН, на котором присутствовал Владимир Путин

Самые популярные телепрограммы 2017 года

Сколько часов россияне проводят за телевизором

Больше других передачи смотрят пожилые люди

Сколько часов россияне проводят за телевизором

Первый канал впервые за 10 лет не покажет на Новый год «Иронию судьбы»

Фильм заменят на Кавказскую пленницу» и «Иван Васильевич меняет профессию»

Первый канал впервые за 10 лет не покажет на Новый год «Иронию судьбы»

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