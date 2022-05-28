«Почему я уволился с петербургского телеканала» Автор программы «Другой Петербург» — о краеведении в условиях «спецоперации»
Первый канал сделал сюжет о праздновании принятия поправок в Конституцию. И показал видео 2018 года
Видимо, об очередном триумфе Путина россияне догадывались еще два года назад
Сотрудники для «информационной войны со злом» на Первый канал
И борьбы с неверными, по всей видимости
Кадры погромов в США под песню «Гудбай, Америка» вместо финальных титров «Брата 2»
Креативность Первого канала не знает границ
Okko выпустил собственную умную приставку для телевизора
С подпиской на онлайн-кинотеатр, голосовым помощником и доступом к 160 каналам
Галкин заявил о цензуре на ТВ. Киселев в ответ назвал Россию «чемпионом мира по свободе слова»
Соловьев считает, что цензуры нет — «как это и прописано» действующим законом
Главредом «Дождя» станет журналист Тихон Дзядко (обновлено)
Он сменит на этой должности Александру Перепелову
Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время
Задержку объяснили нехваткой времени на обработку материала
В день катастрофы в Шереметьеве федеральные каналы посвятили происшествию менее десяти минут
Три центральных канала не изменили эфирную сетку
Первый канал отказался брать главу BlaBlaCar спикером для сюжета из-за того, что она женщина
На Первом заявили, что иначе не будет соблюдаться равенство полов
Канал «Культура» вырезал из эфира слова Серебренникова о задержанных номинантах «Золотой маски»
Режиссер просил директора премии вытащить задержанных из полиции
В России запустят канал «Победа» с историями военных лет
Канал начнет вещание весной этого года
Сколько россиян не смотрят телевизор
В некоторых регионах пользователи отказываются от просмотра по религиозным причинам
Первый канал извинился за репортаж с подставным участником Евромайдана
Под видом украинца Кирилла Чубенко в сюжете снялся белорус Виталий Юрченко
Сколько россияне тратят на бытовые услуги
За год вырос чек за мобильную связь, ЖКУ и домашний интернет
Bloomberg: Зрители «Черного зеркала» смогут сами выбрать концовку эпизода в новом сезоне
Стриминговый сервис собирается развивать технологии интерактивного телевидения
«Левада-центр»: Доверие россиян к теленовостям снизилось на треть за девять лет
Почти четверть россиян считает, что тема пенсионной реформы объективнее освещается в интернете, чем на телевидении
В «Вечернем Урганте» рассказали о драке на акции 9 сентября. Но сам митинг так и не упомянули
Иван Ургант запнулся, когда пытался описать причину драки
Интернет впервые обогнал телевидение по объему рекламы в России
При этом рекордную динамику за полугодие показали нишевые телевизионные каналы
Московские власти планируют снести съемочную площадку «Дома-2»
На ее месте может появиться трамвайная остановка «Антоновка»
Установить квоту на иностранный контент на телевидении
Депутаты выяснят у телеканалов, сколько денег идет на покупку российского и иностранного контента
Instagram запустил приложение для просмотра вертикальных видео длиной до часа
Аккаунт-канал в сервисе могут завести все пользователи
Сколько москвичей посмотрели матч России с Египтом
Вторая игра российской сборной обошла по популярности матч-открытие с Саудовской Аравией
Матч-открытие ЧМ-2018 стал самым рейтинговым событием года
Возле экранов в момент победы нашей сборной находилась почти половина населения страны
«Россия 1» пририсовала Ким Чен Ыну улыбку на фотографии с Лавровым
На оригинальном снимке лидер КНДР сохраняет серьезное выражение лица
В московском метро запустили прямой телеэфир
По словам организаторов, подобного проекта нет ни в одной подземке мира
Сколько россиян доверяют телевидению
Более четверти граждан заявили об отсутствии источников информации, заслуживающих доверия
В России летом появится телеканал с аниме
В программе — премьерная мультипликация из США, Китая, Японии и Кореи
Фильм Юрия Дудя про «золотой период» российского MTV
Журналист взял интервью у создателя и главных ведущих телеканала
Петр Толстой — о том, почему каналы не поменяли сетку вещания сразу
Депутат объяснил это нежеланием давать непроверенную информацию
Илья Яшин обвинил прокуратуру в поддержке травли своей семьи
Ведомство якобы помогло журналистам попасть в пансионат к бабушке политика
21 сериал весны От «Атланты» и «Мира Дикого Запада» до бразильского сериала и телеконкурента Ридли Скотта
Как запойный просмотр сериалов вредит здоровью
Ученые рекомендуют смотреть телевизор порционно
Путин отказался от бесплатного телеэфира для дебатов
Дебаты на Первом канале назначили на 8 утра
Кандидаты в президенты пожаловались на незаконную агитацию за Путина
Ксения Собчак уже подала жалобы в Генпрокуратуру и ЦИК
ЦИК не увидел незаконной агитации в телесюжетах о Путине
Ведомство напомнило о праве журналистов на свободу массовой информации
На ВДНХ стартует зимний курс лекций факультета журналистики МГУ
Мероприятия продолжатся весь январь
«Яндекс» добавил в свой поисковик бесплатный эфир «Дождя»
Архивы канала все еще недоступны без подписки
Самые популярные телепрограммы 2017 года
В 2016 году самой популярной программой стал юбилейный выпуск КВН, на котором присутствовал Владимир Путин
Первый канал впервые за 10 лет не покажет на Новый год «Иронию судьбы»
Фильм заменят на Кавказскую пленницу» и «Иван Васильевич меняет профессию»