Первый канал должен был сегодня, 22 июня, в 10:15 показать документальный фильм «Чернобыль. Как это было», но накануне картина пропала из телепрограммы.

В пресс-службе федерального канала рассказали РИА «Новостям», что показ отложили, так как у авторов не хватило времени на обработку большого количества материала. Представители канала добавили, что премьера состоится позже, но не уточнили, когда именно.

Работать над картиной начали после выхода американского мини-сериала «Чернобыль». В анонсе документальной ленты Первого канала говорилось, что работа студии HBO вызвала очередную волну интереса к катастрофе.

Авторы российского фильма хотели объяснить, что на самом деле произошло во время аварии на ЧАЭС: последовательно воспроизвести события 26 апреля 1986 года и последующих месяцев, раскрыть истории вертолетчиков, которые засыпали реактор песком и свинцом, и рассказать о причинах самоубийства ученого Валерия Легасова.