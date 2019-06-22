Первый канал обещал показать фильм о Чернобыле. Премьеру отложили на неопределенное время Задержку объяснили нехваткой времени на обработку материала
Первый канал должен был сегодня, 22 июня, в 10:15 показать документальный фильм «Чернобыль. Как это было», но накануне картина пропала из телепрограммы.
В пресс-службе федерального канала рассказали РИА «Новостям», что показ отложили, так как у авторов не хватило времени на обработку большого количества материала. Представители канала добавили, что премьера состоится позже, но не уточнили, когда именно.
Работать над картиной начали после выхода американского мини-сериала «Чернобыль». В анонсе документальной ленты Первого канала говорилось, что работа студии HBO вызвала очередную волну интереса к катастрофе.
Авторы российского фильма хотели объяснить, что на самом деле произошло во время аварии на ЧАЭС: последовательно воспроизвести события 26 апреля 1986 года и последующих месяцев, раскрыть истории вертолетчиков, которые засыпали реактор песком и свинцом, и рассказать о причинах самоубийства ученого Валерия Легасова.
Сейчас в рейтинге сериалов IMDB «Чернобыль» держится на первом месте, обгоняя «Планету Земля 2», «Во все тяжкие» и «Игру престолов». Ранее Московский дом книги рассказал, что книгу Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва. Хроника будущего», главу которой цитируют в сериале, стали покупать в восемь раз чаще.
The Village нашел ликвидатора аварии Елену Козлову, которую с группой ученых отправили в Чернобыль через два месяца после катастрофы, и посмотрел с ней четвертый эпизод — обсудил нестыковки и детали, которые остались за кадром.
Источник: РИА «Новости»
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