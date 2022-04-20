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Нескучный сад Москва – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.