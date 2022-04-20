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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Как начать заниматься теннисом
Как начать заниматься теннисом Рассказываем все, что нужно знать новичку
Как начать заниматься теннисом

Как начать заниматься теннисом
Рассказываем все, что нужно знать новичку

Теннисистов из России и Беларуси не допустят до Уимблдона
20 апреля 2022

Теннисистов из России и Беларуси не допустят до Уимблдона

Воры вернули медали теннисистке Елене Весниной (и еще передали ей конфеты с цветами)
3 ноября 2021

Воры вернули медали теннисистке Елене Весниной (и еще передали ей конфеты с цветами)

Каким будет теннисный клуб в «Лужниках» с фасадами в виде потоков воды

Здание построят в стиле декоструктивизма

Каким будет теннисный клуб в «Лужниках» с фасадами в виде потоков воды

Помощник для теннисистов-любителей Fitstarter

Сервис поможет найти свободный корт, соперника и тренера

Помощник для теннисистов-любителей Fitstarter

Успех дня: Sports.ru будет эксклюзивно транслировать Уимблдон

Это первый случай, когда главным партнёром соревнований стала интернет-компания

Успех дня: Sports.ru будет эксклюзивно транслировать Уимблдон

Нескучный сад Москва – одна из самых зеленых столиц Европы.В каком еще городе можно встретить такое: Парк Горького плавно перетекает в Нескучный сад, который, в свою очередь, сливается с Воробьевыми горами? Сегодня местом нашей прогулки станет Нескучный сад, один из старейших парков Москвы.

Нескучный сад