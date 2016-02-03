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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»
Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе» О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров
Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»

Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»
О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров

Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве
Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться
Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве

Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве
Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться

5 рецептов сырников на любой вкус
5 рецептов сырников на любой вкус С изюмом, из рикотты и во фритюре
5 рецептов сырников на любой вкус

5 рецептов сырников на любой вкус
С изюмом, из рикотты и во фритюре

Как поесть в ресторане и не отравиться
Как поесть в ресторане и не отравиться Ресторатор, повар и юрист — о том, как сделать поход в любое заведение безопасным
Как поесть в ресторане и не отравиться

Как поесть в ресторане и не отравиться
Ресторатор, повар и юрист — о том, как сделать поход в любое заведение безопасным

Кафе Table на Лесной улице

Кафе Table на Лесной улицеСовсем маленькое кафе на семь столиков в районе Белой площади

Кафе Table на Лесной улице

Кафе Table на Лесной улице
Совсем маленькое кафе на семь столиков в районе Белой площади

На «Белорусской» открывается кафе Table

Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей

На «Белорусской» открывается кафе Table