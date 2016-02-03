Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе» О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров
Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе» О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров
Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться
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Как поесть в ресторане и не отравиться Ресторатор, повар и юрист — о том, как сделать поход в любое заведение безопасным
Как поесть в ресторане и не отравиться Ресторатор, повар и юрист — о том, как сделать поход в любое заведение безопасным
Кафе Table на Лесной улице Совсем маленькое кафе на семь столиков в районе Белой площади
На «Белорусской» открывается кафе Table
Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей