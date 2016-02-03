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Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»
Личный опыт
Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров
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Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»
Личный опыт

Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе» О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров

Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве
Рекомендовано
Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в МосквеГерои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться
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Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве
Рекомендовано

Теофила Сокол — о шурпе и лучшей узбекской кухне в Москве Герои The Village советуют неочевидные места, где можно поесть и повеселиться

5 рецептов сырников на любой вкус
Рецепты шефов
5 рецептов сырников на любой вкусС изюмом, из рикотты и во фритюре
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5 рецептов сырников на любой вкус
Рецепты шефов

5 рецептов сырников на любой вкус С изюмом, из рикотты и во фритюре

Кафе Table на Лесной улице
Место

Кафе Table на Лесной улицеСовсем маленькое кафе на семь столиков в районе Белой площади

Место

Кафе Table на Лесной улице Совсем маленькое кафе на семь столиков в районе Белой площади

Новое место

На «Белорусской» открывается кафе Table

Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей

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Новое место

На «Белорусской» открывается кафе Table Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей