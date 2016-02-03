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Звезды Michelin, расизм и харассмент: «Как я училась в парижской кулинарной школе»О политике двойных стандартов и нищенской зарплате мишленовских поваров
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На «Белорусской» открывается кафе Table
Цены на каждое блюдо в Table пока не раскрывают, но уже известно, что средний счёт составит 800 рублей
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