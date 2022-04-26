Высокий уровень террористической опасности вводится в Брянской области с 11 до 25 апреля
«РБК»: Свидетели по делу Хованского дали одинаковые показания, а двое из них связаны с МВД
«Они приговорили меня к смерти» — Хованский об обвинениях в оправдании терроризма
Депутаты хотят обязать СМИ делать пометки о том, что террористические организации запрещены
Эксперты не нашли оправдания терроризма в словах Гасана Гусейнова. Но в ВШЭ профессор больше не работает
Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма
Обвинение просило шесть лет лишения свободы
Павел Дуров поддержал депутатов, которые предложили разблокировать Telegram
Он также рассказал о новых методах борьбы мессенджера с террористами
Strelka Mag — в поддержку фигурантов дела «Сети»
Журнал опубликовал совместное заявление с «Городскими проектами» и «Архитектурными излишествами»
ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено)
Ведомство поголовно блокирует почтовые сервисы, с адресов которых шли сообщения о лжеминировании
Московские журналисты — в поддержку обвиняемого в терроризме Абдулмумина Гаджиева
Дело дагестанского оппозиционного журналиста сравнивают с делом Ивана Голунова
ФСБ рассказала о задержании россиян, готовивших теракты в Петербурге (обновлено)
Информацию о планируемом преступлении российским спецслужбам передали США
От 19 лет до пожизненного: Суд вынес приговоры обвиняемым в подрыве петербургского метро
К пожизненному заключению приговорили только одного фигуранта
Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме
Сотрудники ФСБ якобы избивали первокурсника и резали ему руки
Российские СМИ устроили акцию в поддержку журналистки, которую обвиняют в оправдании терроризма
Десяток изданий одновременно опубликовали открытое письмо Светланы Прокопьевой
Суд досрочно освободил Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в «Исламское государство»
В 2016 году ей назначили наказание в виде 4,5 года лишения свободы
«Интерфакс»: В Домодедове пассажиров рейса Москва — Токио эвакуировали из-за сообщения о бомбе
Службы начали проверку самолета
«Коммерсантъ»: В Москве предотвратили два теракта ИГИЛ
Террористы планировали взорвать пассажиров железной дороги и военных у штаб-квартиры ГРУ
Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании
Из зданий вывели около 700 человек
Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании зданий
Мужчина несколько раз звонил в полицию с сообщениями о взрывных устройствах
РКН нашел у «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологию террористов
Регулятор отметил наличие на сайте издания цитат лидера «Исламского государства»
Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животныхКоктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе
Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных Коктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе
Московского восьмиклассника арестовали за изготовление бомбы
Его поместили под арест до 2 декабря
Муниципального депутата обвинили в оправдании терроризма за статью в поддержку Сенцова
Автора публикации также попросили проверить на наличие связей со спецслужбами Украины
Telegram добавил в свои правила возможность раскрывать данные пользователей
Теперь мессенджер может передавать спецслужбам данные подозреваемых в терроризме
В деле математика Богатова о призывах к беспорядкам появился новый обвиняемый
Жителя Ставрополя Владислава Кулешова арестовали до 30 июня
В МИД рассказали о предотвращении теракта на акции «Бессмертный полк»
В преддверии Дня Победы российские спецслужбы задержали около 20 террористов
ФСБ заявила о предотвращении серии терактов в Москве
Спецслужба задержала сторонников ИГИЛ, прибывших в столицу из Нового Уренгоя
ФСБ: В 2018 году в России предотвратили шесть терактов
Две атаки планировались на день выборов
ФСБ: При подготовке всех терактов в России использовались мессенджеры
Также террористы активно пользовались криптовалютами
Путин: Боевики с Дубровки собирались устроить расстрел у Кремля
Президент рассказал о ранее неизвестных планах террористов, захвативших в 2002 году зрителей мюзикла «Норд-Ост»
Смерть Хокинга, спойлеры финала «Игры престолов» и продолжение «Фантастических тварей» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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В ходе обысков обнаружено три лаборатории, в которых изготавливались поддельные документы
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В Калининграде задержали участника группировки, причастной к организации взрыва
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Готовившего атаку боевика убили
К журналисту Павлу Никулину пришли с обыском из-за интервью с террористом
Ранее за этот материал оштрафовали The New Times
Дмитрия Богатова отпустили из-под домашнего ареста
У следствия не было оснований для продления меры пресечения
Обвиняемого во взрыве «Перекрестка» проверят на вменяемость
Дмитрию Лукьяненко назначили судебно-психиатрическую экспертизу
Эксперты МВД не смогли подтвердить вину математика Богатова в призывах к терроризму
Исследование техники обвиняемого продолжалось восемь месяцев
Генпрокуратура проверит организаторов «Артдокфеста» на экстремизм
Жалобу подали активисты SERB
«Голос» обвинил ФСБ в политической слежке и психологическом давлении
Правозащитники попросили Путина проверить действия спецслужбы
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
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Предполагается, что они ожидали сигнала кураторов
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Задержанные в Петербурге террористы планировали взорвать Казанский собор
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Спецслужбы задержали отца фигурантов дела о теракте в петербургском метро
О задержании Ахрала Азимова рассказал адвокат Дмитрий Динзе
Госдума одобрила тюремные сроки за пропаганду терроризма
Новый состав УК подразумевает лишение свободы до семи лет
Замглавы МВД — о кибернападении на Россию
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Президент также заявил, что «страна не забудет о жертвах и утратах, понесенных в борьбе с терроризмом»
Полиция задержала «минера» Центрального детского магазина на Лубянке
Из-за него магазин эвакуировали 4 декабря