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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Латвия признала Россию спонсором терроризма

Латвия признала Россию спонсором терроризма

Блогера Юрия Хованского будут судить по более мягкой статье

Блогера Юрия Хованского будут судить по более мягкой статье

Признать Украину «террористическим государством»
Предложение дня
26 апреля 2022

Признать Украину «террористическим государством»

обновлено11 апреля 2022

Высокий уровень террористической опасности вводится в Брянской области с 11 до 25 апреля

4 апреля 2022

«Колумбайн» внесли в реестр террористических и экстремистских организацией

​​​​«РБК»: Свидетели по делу Хованского дали одинаковые показания, а двое из них связаны с МВД
13 декабря 2021

​​​​«РБК»: Свидетели по делу Хованского дали одинаковые показания, а двое из них связаны с МВД

«Они приговорили меня к смерти» — Хованский об обвинениях в оправдании терроризма
Цитата дня
18 ноября 2021

«Они приговорили меня к смерти» — Хованский об обвинениях в оправдании терроризма

10 августа 2021

Блогера Юрия Хованского признали террористом

21 января 2021

Депутаты хотят обязать СМИ делать пометки о том, что террористические организации запрещены

24 ноября 2020

В России на треть выросло число террористических преступлений

Эксперты не нашли оправдания терроризма в словах Гасана Гусейнова. Но в ВШЭ профессор больше не работает
2 сентября 2020

Эксперты не нашли оправдания терроризма в словах Гасана Гусейнова. Но в ВШЭ профессор больше не работает

Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма

Обвинение просило шесть лет лишения свободы

Светлане Прокопьевой назначили штраф 500 тысяч рублей за оправдание терроризма

Павел Дуров поддержал депутатов, которые предложили разблокировать Telegram

Он также рассказал о новых методах борьбы мессенджера с террористами

Павел Дуров поддержал депутатов, которые предложили разблокировать Telegram

Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян

А кого просто изолировать от общества

Кого нужно ликвидировать, по мнению россиян

Strelka Mag — в поддержку фигурантов дела «Сети»

Журнал опубликовал совместное заявление с «Городскими проектами» и «Архитектурными излишествами»

Strelka Mag — в поддержку фигурантов дела «Сети»

ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено)

Ведомство поголовно блокирует почтовые сервисы, с адресов которых шли сообщения о лжеминировании

ProtonMail снова доступен в России. Взамен заблокировали неработающий сервис (обновлено)

Московские журналисты — в поддержку обвиняемого в терроризме Абдулмумина Гаджиева

Дело дагестанского оппозиционного журналиста сравнивают с делом Ивана Голунова

Московские журналисты — в поддержку обвиняемого в терроризме Абдулмумина Гаджиева

ФСБ рассказала о задержании россиян, готовивших теракты в Петербурге (обновлено)

Информацию о планируемом преступлении российским спецслужбам передали США

ФСБ рассказала о задержании россиян, готовивших теракты в Петербурге (обновлено)

От 19 лет до пожизненного: Суд вынес приговоры обвиняемым в подрыве петербургского метро

К пожизненному заключению приговорили только одного фигуранта

От 19 лет до пожизненного: Суд вынес приговоры обвиняемым в подрыве петербургского метро

Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме

Сотрудники ФСБ якобы избивали первокурсника и резали ему руки

Студент МГУ заявил, что его два часа пытали силовики. Они добивались признания в терроризме

Российские СМИ устроили акцию в поддержку журналистки, которую обвиняют в оправдании терроризма

Десяток изданий одновременно опубликовали открытое письмо Светланы Прокопьевой

Российские СМИ устроили акцию в поддержку журналистки, которую обвиняют в оправдании терроризма

Суд досрочно освободил Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в «Исламское государство»

В 2016 году ей назначили наказание в виде 4,5 года лишения свободы

Суд досрочно освободил Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в «Исламское государство»

«Интерфакс»: В Домодедове пассажиров рейса Москва — Токио эвакуировали из-за сообщения о бомбе

Службы начали проверку самолета

«Интерфакс»: В Домодедове пассажиров рейса Москва — Токио эвакуировали из-за сообщения о бомбе

«Коммерсантъ»: В Москве предотвратили два теракта ИГИЛ

Террористы планировали взорвать пассажиров железной дороги и военных у штаб-квартиры ГРУ

«Коммерсантъ»: В Москве предотвратили два теракта ИГИЛ

Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

Из зданий вывели около 700 человек

Пять московских судов эвакуировали из-за сообщений о минировании

Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании зданий

Мужчина несколько раз звонил в полицию с сообщениями о взрывных устройствах

Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании зданий

РКН нашел у «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологию террористов

Регулятор отметил наличие на сайте издания цитат лидера «Исламского государства»

РКН нашел у «Би-би-си» материалы, транслирующие идеологию террористов

Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных

Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животныхКоктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе

Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных

Зачем экотеррористы поджигают автомобили и воруют животных
Коктейли Молотова, гвозди в деревьях и индюшки на свободе

Московского восьмиклассника арестовали за изготовление бомбы

Его поместили под арест до 2 декабря

Московского восьмиклассника арестовали за изготовление бомбы

Муниципального депутата обвинили в оправдании терроризма за статью в поддержку Сенцова

Автора публикации также попросили проверить на наличие связей со спецслужбами Украины

Муниципального депутата обвинили в оправдании терроризма за статью в поддержку Сенцова

Telegram добавил в свои правила возможность раскрывать данные пользователей

Теперь мессенджер может передавать спецслужбам данные подозреваемых в терроризме

Telegram добавил в свои правила возможность раскрывать данные пользователей

Самые миролюбивые страны мира

Россия оказалась в конце рейтинга

Самые миролюбивые страны мира

В деле математика Богатова о призывах к беспорядкам появился новый обвиняемый

Жителя Ставрополя Владислава Кулешова арестовали до 30 июня

В деле математика Богатова о призывах к беспорядкам появился новый обвиняемый

В МИД рассказали о предотвращении теракта на акции «Бессмертный полк»

В преддверии Дня Победы российские спецслужбы задержали около 20 террористов

В МИД рассказали о предотвращении теракта на акции «Бессмертный полк»

ФСБ заявила о предотвращении серии терактов в Москве

Спецслужба задержала сторонников ИГИЛ, прибывших в столицу из Нового Уренгоя

ФСБ заявила о предотвращении серии терактов в Москве

ФСБ: В 2018 году в России предотвратили шесть терактов

Две атаки планировались на день выборов

ФСБ: В 2018 году в России предотвратили шесть терактов

ФСБ: При подготовке всех терактов в России использовались мессенджеры

Также террористы активно пользовались криптовалютами

ФСБ: При подготовке всех терактов в России использовались мессенджеры

Путин: Боевики с Дубровки собирались устроить расстрел у Кремля

Президент рассказал о ранее неизвестных планах террористов, захвативших в 2002 году зрителей мюзикла «Норд-Ост»

Путин: Боевики с Дубровки собирались устроить расстрел у Кремля

Смерть Хокинга, спойлеры финала «Игры престолов» и продолжение «Фантастических тварей»
Смерть Хокинга, спойлеры финала «Игры престолов» и продолжение «Фантастических тварей» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Смерть Хокинга, спойлеры финала «Игры престолов» и продолжение «Фантастических тварей»

Смерть Хокинга, спойлеры финала «Игры престолов» и продолжение «Фантастических тварей»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В Москве задержали 60 организаторов отправки боевиков в Ирак и Сирию

В ходе обысков обнаружено три лаборатории, в которых изготавливались поддельные документы

В Москве задержали 60 организаторов отправки боевиков в Ирак и Сирию

ФСБ назвала имя заказчика теракта в петербургском метро

В Калининграде задержали участника группировки, причастной к организации взрыва

ФСБ назвала имя заказчика теракта в петербургском метро

ФСБ заявила о предотвращении запланированного на день выборов теракта

Готовившего атаку боевика убили

ФСБ заявила о предотвращении запланированного на день выборов теракта

К журналисту Павлу Никулину пришли с обыском из-за интервью с террористом

Ранее за этот материал оштрафовали The New Times

К журналисту Павлу Никулину пришли с обыском из-за интервью с террористом

Дмитрия Богатова отпустили из-под домашнего ареста

У следствия не было оснований для продления меры пресечения

Дмитрия Богатова отпустили из-под домашнего ареста

Собянин назвал 2017 год самым спокойным в истории Москвы

Мэр отметил работу органов

Собянин назвал 2017 год самым спокойным в истории Москвы

Обвиняемого во взрыве «Перекрестка» проверят на вменяемость

Дмитрию Лукьяненко назначили судебно-психиатрическую экспертизу

Обвиняемого во взрыве «Перекрестка» проверят на вменяемость

Эксперты МВД не смогли подтвердить вину математика Богатова в призывах к терроризму

Исследование техники обвиняемого продолжалось восемь месяцев

Эксперты МВД не смогли подтвердить вину математика Богатова в призывах к терроризму

Генпрокуратура проверит организаторов «Артдокфеста» на экстремизм

Жалобу подали активисты SERB

Генпрокуратура проверит организаторов «Артдокфеста» на экстремизм

«Голос» обвинил ФСБ в политической слежке и психологическом давлении

Правозащитники попросили Путина проверить действия спецслужбы

«Голос» обвинил ФСБ в политической слежке и психологическом давлении

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей

Извинения Apple, новогодний альбом «Алисы» и прощание с Володей
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

В Москве задержали подозреваемых в содействии «Исламскому государству»

Предполагается, что они ожидали сигнала кураторов

В Москве задержали подозреваемых в содействии «Исламскому государству»

Сколько россиян уехали воевать за террористов

За последние два года спецслужбы предотвратили отъезд более 200 человек

Сколько россиян уехали воевать за террористов

Суд арестовал фигурантов дела о подготовке теракта в Казанском соборе

Под стражу отправили пятерых подозреваемых

Суд арестовал фигурантов дела о подготовке теракта в Казанском соборе

Задержанные в Петербурге террористы планировали взорвать Казанский собор

Подозреваемого в изготовлении бомбы арестовал Выборгский районный суд

Задержанные в Петербурге террористы планировали взорвать Казанский собор

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Санкт-Петербурге

В городе задержали террористов, которые планировали взорвать «одно из культовых учреждений»

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Санкт-Петербурге

Спецслужбы задержали отца фигурантов дела о теракте в петербургском метро

О задержании Ахрала Азимова рассказал адвокат Дмитрий Динзе

Спецслужбы задержали отца фигурантов дела о теракте в петербургском метро

Госдума одобрила тюремные сроки за пропаганду терроризма

Новый состав УК подразумевает лишение свободы до семи лет

Госдума одобрила тюремные сроки за пропаганду терроризма

Замглавы МВД — о кибернападении на Россию

В ведомстве также рассказали, откуда поступали анонимные звонки о минировании зданий

Замглавы МВД — о кибернападении на Россию

Владимир Путин — о выводе войск из Сирии

Президент также заявил, что «страна не забудет о жертвах и утратах, понесенных в борьбе с терроризмом»

Владимир Путин — о выводе войск из Сирии

Полиция задержала «минера» Центрального детского магазина на Лубянке

Из-за него магазин эвакуировали 4 декабря

Полиция задержала «минера» Центрального детского магазина на Лубянке

ХОЧУ ЕЩЁ МАТЕРИАЛОВ