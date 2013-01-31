Новая музыка
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены«Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»
Новая музыка
Шарлот: Как битломан из Самары превращается в одну из главных звезд отечественной поп-сцены «Слушая „Кино“, я увидел своего отца молодым — как они развлекались, чем жили»
Утро в мире
Добрый Кадыров, рыцари из The Beatles и новый клип ЭминемаКаждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Утро в мире
Добрый Кадыров, рыцари из The Beatles и новый клип Эминема Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Туризм
На Рубинштейна открылся хостел All You Need Is
В середине января на главной ресторанной улице города появился новый хостел. Стены All You Need Is Hostel оформлены граффити и рисунками, посвящёнными року и рок-н-роллу 60–80-х.
Туризм