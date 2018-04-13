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Вместо тысячи слов: «Тихое место» — хоррор о мире, где спасает только молчание
Кино
Вместо тысячи слов: «Тихое место» — хоррор о мире, где спасает только молчаниеДжон Красински продолжает череду заметных американских инди-хорроров
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Вместо тысячи слов: «Тихое место» — хоррор о мире, где спасает только молчание
Кино

Вместо тысячи слов: «Тихое место» — хоррор о мире, где спасает только молчание Джон Красински продолжает череду заметных американских инди-хорроров