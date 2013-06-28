Как плавился веб: 5 подходов создателей Интернета, изменившие мир 25 лет назад Тим Бернерс-Ли придумал технологию, которая ускорила обмен информацией и изобретение новых коммуникационных технологий, а также изменила поведение людей. Как ему это удалось?