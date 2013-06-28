Новости
Копия первого в истории браузера WorldWideWeb
Его придумал Тим Бернерс-Ли, а ЦЕРН восстановил спустя 30 лет
Новости
Копия первого в истории браузера WorldWideWeb Его придумал Тим Бернерс-Ли, а ЦЕРН восстановил спустя 30 лет
Облако знаний
Как плавился веб: 5 подходов создателей Интернета, изменившие мир25 лет назад Тим Бернерс-Ли придумал технологию, которая ускорила обмен информацией и изобретение новых коммуникационных технологий, а также изменила поведение людей. Как ему это удалось?
Облако знаний
Как плавился веб: 5 подходов создателей Интернета, изменившие мир 25 лет назад Тим Бернерс-Ли придумал технологию, которая ускорила обмен информацией и изобретение новых коммуникационных технологий, а также изменила поведение людей. Как ему это удалось?
Менеджмент
18 цитат об Apple из фильма «Стив Джобс: Хиппи на миллиард долларов» В преддверии выхода на российские экраны художественного фильма «Джобс: Империя соблазна» H&F посмотрел документальный фильм BBC о создателе Apple.
Менеджмент