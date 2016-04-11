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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Тимирязевку хотят лишить охранного статуса. Это позволит отдать земли академии под застройку

«Архнадзор» просит преподавателей и студентов не допустить повторения 2016 года

Тимирязевку хотят лишить охранного статуса. Это позволит отдать земли академии под застройку

Ректор Тимирязевки уволила протестовавшего против передачи земель декана

Соловьев подал иск в суд и намерен обжаловать увольнение

Ректор Тимирязевки уволила протестовавшего против передачи земель декана

Полиция закрыла в общежитии студентов, устраивавших пикеты в защиту преподавателей

Студентов Тимирязевской академии допрашивают сотрудники уголовного розыска

Полиция закрыла в общежитии студентов, устраивавших пикеты в защиту преподавателей

В Москве начали принимать на переработку новогодние елки (обновлено)

Пункт утилизации работает в экоцентре «Битцевский лес»

В Москве начали принимать на переработку новогодние елки (обновлено)

В Москве при пожаре в общежитии аграрного университета эвакуировали 350 человек

Общежитие расположено на Лиственничной аллее, дом 16, корпус 3

В Москве при пожаре в общежитии аграрного университета эвакуировали 350 человек

В Москве пройдет акция по приему елок на утилизацию

Пункт приема оборудуют в экоцентре «Битцевский лес»

В Москве пройдет акция по приему елок на утилизацию

На землях Тимирязевской академии предложили построить элитное жилье

Нынешний владелец здания ищет покупателя с «административным ресурсом»

На землях Тимирязевской академии предложили построить элитное жилье

Почему отбирают земли у Тимирязевской академии
Почему отбирают земли у Тимирязевской академии The Village разобрался в земельном конфликте главного аграрного вуза страны
Почему отбирают земли у Тимирязевской академии

Почему отбирают земли у Тимирязевской академии
The Village разобрался в земельном конфликте главного аграрного вуза страны

Тимирязевской академии предложили новые земли взамен изымаемых

Представители академии заявили, что не собираются принимать предложение

Тимирязевской академии предложили новые земли взамен изымаемых

Защитники земель Тимирязевки проведут митинг

Защитникам Тимирязевки предлагают 300 квартир и 7 миллиардов рублей за отобранные земли

Защитники земель Тимирязевки проведут митинг