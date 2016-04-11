Тимирязевку хотят лишить охранного статуса. Это позволит отдать земли академии под застройку
«Архнадзор» просит преподавателей и студентов не допустить повторения 2016 года
Ректор Тимирязевки уволила протестовавшего против передачи земель декана
Соловьев подал иск в суд и намерен обжаловать увольнение
Полиция закрыла в общежитии студентов, устраивавших пикеты в защиту преподавателей
Студентов Тимирязевской академии допрашивают сотрудники уголовного розыска
В Москве начали принимать на переработку новогодние елки (обновлено)
Пункт утилизации работает в экоцентре «Битцевский лес»
В Москве при пожаре в общежитии аграрного университета эвакуировали 350 человек
Общежитие расположено на Лиственничной аллее, дом 16, корпус 3
В Москве пройдет акция по приему елок на утилизацию
Пункт приема оборудуют в экоцентре «Битцевский лес»
На землях Тимирязевской академии предложили построить элитное жилье
Нынешний владелец здания ищет покупателя с «административным ресурсом»
Почему отбирают земли у Тимирязевской академии The Village разобрался в земельном конфликте главного аграрного вуза страны
Тимирязевской академии предложили новые земли взамен изымаемых
Представители академии заявили, что не собираются принимать предложение
Защитники земель Тимирязевки проведут митинг
Защитникам Тимирязевки предлагают 300 квартир и 7 миллиардов рублей за отобранные земли