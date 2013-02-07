Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Кавередж H&F и Андрей Подшибякин (Social Insight) изучают бизнес-сленг. 10 серия — о слове, призванном обозначать масштаб аудитории продукта, сервиса, умалчивая, что инструментов для её точного измерения нет.