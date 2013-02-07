вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Новости

Самые популярные медиаресурсы в России

Несколько интернет-проектов впервые обошли по охвату аудитории крупнейшие российские телеканалы

3
Новости

Самые популярные медиаресурсы в России Несколько интернет-проектов впервые обошли по охвату аудитории крупнейшие российские телеканалы

Новости

«ВЦИОМ-Медиа» договорился о покупке TNS Russia

Сумма сделки не раскрывается

0
Новости

«ВЦИОМ-Медиа» договорился о покупке TNS Russia Сумма сделки не раскрывается

Новости

Безлимит от «Мегафона», вертолёты Uber и поиск лечения за границей

Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

0
Новости

Безлимит от «Мегафона», вертолёты Uber и поиск лечения за границей Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке

Новости

Россияне предпочитают выходить в интернет через мобильные устройства

Фиксированный доступ стагнирует

0
Новости

Россияне предпочитают выходить в интернет через мобильные устройства Фиксированный доступ стагнирует

Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Кавередж
Облако знаний
Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: КавереджH&F и Андрей Подшибякин (Social Insight) изучают бизнес-сленг. 10 серия — о слове, призванном обозначать масштаб аудитории продукта, сервиса, умалчивая, что инструментов для её точного измерения нет.
1
Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Кавередж
Облако знаний

Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Кавередж H&F и Андрей Подшибякин (Social Insight) изучают бизнес-сленг. 10 серия — о слове, призванном обозначать масштаб аудитории продукта, сервиса, умалчивая, что инструментов для её точного измерения нет.

Новости

Селяне предпочитают соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте»

TNS провела исследования аудитории интернета

0
Новости

Селяне предпочитают соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте» TNS провела исследования аудитории интернета