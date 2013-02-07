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Самые популярные медиаресурсы в России
Несколько интернет-проектов впервые обошли по охвату аудитории крупнейшие российские телеканалы
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Самые популярные медиаресурсы в России Несколько интернет-проектов впервые обошли по охвату аудитории крупнейшие российские телеканалы
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«ВЦИОМ-Медиа» договорился о покупке TNS Russia Сумма сделки не раскрывается
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Безлимит от «Мегафона», вертолёты Uber и поиск лечения за границей
Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Безлимит от «Мегафона», вертолёты Uber и поиск лечения за границей Самые значимые новости российского и зарубежного бизнеса — в одной сводке
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Россияне предпочитают выходить в интернет через мобильные устройства
Фиксированный доступ стагнирует
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Россияне предпочитают выходить в интернет через мобильные устройства Фиксированный доступ стагнирует
Облако знаний
Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: КавереджH&F и Андрей Подшибякин (Social Insight) изучают бизнес-сленг. 10 серия — о слове, призванном обозначать масштаб аудитории продукта, сервиса, умалчивая, что инструментов для её точного измерения нет.
Облако знаний
Cловарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Кавередж H&F и Андрей Подшибякин (Social Insight) изучают бизнес-сленг. 10 серия — о слове, призванном обозначать масштаб аудитории продукта, сервиса, умалчивая, что инструментов для её точного измерения нет.
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Селяне предпочитают соцсети «Одноклассники» и «ВКонтакте»
TNS провела исследования аудитории интернета
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