Город
Петербургский муниципалитет «Парнас» сменит название из-за деятельности одноименной партии
Новое название муниципалитета — «Сергиевское», в честь преподобного Сергия Радонежского
Город
Петербургский муниципалитет «Парнас» сменит название из-за деятельности одноименной партии Новое название муниципалитета — «Сергиевское», в честь преподобного Сергия Радонежского
Интервью
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицамThe Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
Интервью
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
Город
Топонимическая комиссия Петербурга согласилась назвать мост в честь Ахмата Кадырова
За такое название проголосовали девять членов из 17
Город
Топонимическая комиссия Петербурга согласилась назвать мост в честь Ахмата Кадырова За такое название проголосовали девять членов из 17
Москва в цифрах
Сколько улиц Москвы названо в честь женщин?The Village наглядно показывает гендерное неравенство на карте Москвы
Москва в цифрах
Сколько улиц Москвы названо в честь женщин? The Village наглядно показывает гендерное неравенство на карте Москвы
Город
Московские власти могут отказаться от слова ulicza при транслитерации городских табличек
Поводом к возможным изменениям послужил пост в блоге дизайнера Артемия Лебедева
Город