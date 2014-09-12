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Город

Петербургский муниципалитет «Парнас» сменит название из-за деятельности одноименной партии

Новое название муниципалитета — «Сергиевское», в честь преподобного Сергия Радонежского

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Город

Петербургский муниципалитет «Парнас» сменит название из-за деятельности одноименной партии Новое название муниципалитета — «Сергиевское», в честь преподобного Сергия Радонежского

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
Интервью
«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицамThe Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»
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«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам
Интервью

«Что вы делаете, ироды!»: Топонимист — о том, как присваивают названия улицам The Village поговорил с топонимистом Андреем Рыжковым о мосте Кадырова, улице Хармса и станции метро «Алма-Атинская»

Город

Топонимическая комиссия Петербурга согласилась назвать мост в честь Ахмата Кадырова

За такое название проголосовали девять членов из 17

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Город

Топонимическая комиссия Петербурга согласилась назвать мост в честь Ахмата Кадырова За такое название проголосовали девять членов из 17

Сколько улиц Москвы названо в честь женщин?
Москва в цифрах
Сколько улиц Москвы названо в честь женщин?The Village наглядно показывает гендерное неравенство на карте Москвы
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Сколько улиц Москвы названо в честь женщин?
Москва в цифрах

Сколько улиц Москвы названо в честь женщин? The Village наглядно показывает гендерное неравенство на карте Москвы

Город

Московские власти могут отказаться от слова ulicza при транслитерации городских табличек

Поводом к возможным изменениям послужил пост в блоге дизайнера Артемия Лебедева

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Город

Московские власти могут отказаться от слова ulicza при транслитерации городских табличек Поводом к возможным изменениям послужил пост в блоге дизайнера Артемия Лебедева