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Новости

Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет

Непроверенные кондитерские изделия могут привести к инфекционным заболеваниям

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Новости

Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет Непроверенные кондитерские изделия могут привести к инфекционным заболеваниям

Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню
Открытия недели
Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное менюThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
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Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню
Открытия недели

Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели

Новости ресторанов

Рестораны Local и Studio начали делать торты на заказ

Изготовлением тортов занимается шеф-кондитер заведений

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Новости ресторанов

Рестораны Local и Studio начали делать торты на заказ Изготовлением тортов занимается шеф-кондитер заведений