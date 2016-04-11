Новости
Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет
Непроверенные кондитерские изделия могут привести к инфекционным заболеваниям
Новости
Россиян предостерегли от покупки тортов через интернет Непроверенные кондитерские изделия могут привести к инфекционным заболеваниям
Открытия недели
Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное менюThe Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Открытия недели
Local People на Большой Грузинской, очередной крафтовый бар и капустное меню The Village рассказывает о главных гастрономических событиях недели
Новости ресторанов
Рестораны Local и Studio начали делать торты на заказ
Изготовлением тортов занимается шеф-кондитер заведений
Новости ресторанов