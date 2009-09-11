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Раздел «Вопросов и ответов» Хабрахабра выделили в отдельный сервис «Тостер»

По словам главы компании «Тематические медиа» Дениса Крючкова, это позволит привлечь к справочному функционалу больше пользователей

Раздел «Вопросов и ответов» Хабрахабра выделили в отдельный сервис «Тостер»
По словам главы компании «Тематические медиа» Дениса Крючкова, это позволит привлечь к справочному функционалу больше пользователей

Тостер жжот новости! Что может быть лучше, чем горячие хрустящие тосты на завтрак? Тосты с новостями или рисунком для любимого! Это изобретение может превратить завтрак в приятное и весьма информационное событие. Имея в наличии ПК и кабель USB, тостер может выжечь сходство даже Счастливой Девы Марии (или любое изображение или текст, какой Вы пожелаете) на куске хлеба.

Тостер жжот новости!
Что может быть лучше, чем горячие хрустящие тосты на завтрак? Тосты с новостями или рисунком для любимого! Это изобретение может превратить завтрак в приятное и весьма информационное событие. Имея в наличии ПК и кабель USB, тостер может выжечь сходство даже Счастливой Девы Марии (или любое изображение или текст, какой Вы пожелаете) на куске хлеба.