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24 декабря 2021

Что дарить друзьям и близким: 15 лайфстайл-подарков для каждого

Что дарить друзьям и близким: 15 лайфстайл-подарков для каждого
АвторThe Village Specials

Самая приятная декабрьская рутина — это неспешная подготовка к приближающимся праздникам и, конечно, выбор подарков. Вместе с Mastercard мы нашли 15 предметов, которые придутся по вкусу вам и вашим близким — от декора для дома до полезных гаджетов. Кстати, чтобы не тратить силы на разъезды по магазинам, советуем заказывать презенты онлайн — многие компании доставляют товары в считанные дни даже в декабре. И не забудьте про привилегии при оплате картой Mastercard® (они действуют на все товары из нашего списка, подробнее — тут).

Домашний проектор

11 887 рублей

Хороший подарок для тех, кто любит собирать гостей у себя дома. На проекторе можно крутить любимые фильмы, приглашая друзей и близких на кинопоказы хоть каждые выходные. Сам гаджет занимает минимум места и выглядит симпатично, а еще не требует розетки и работает от Wi-Fi, так что устройство можно брать с собой в поездки.

Ваза Seletti

15 214 рублей

Итальянская марка мебели и предметов для дома Seletti существует с 1964 года и неустанно выпускает заметные объекты, которые моментально становятся хитами. Среди них — зеркала в духе сюрреализма, эмалированная посуда с дерзкими рисунками и серия «разобранной» керамики, где все предметы как будто склеены из непохожих половинок. В такой вазе будет отлично смотреться лаконичный монобукет или зеленые сухоцветы вроде эвкалипта.

Шкатулка для украшений Anissa Kermiche

26 722 рубля

Минималистичная шкатулка, которая больше всего напоминает арт-объект. Но на деле оказывается вполне функциональным хранилищем всяких мелочей — украшений, монеток, ключей или мелких принадлежностей для рукоделия. Украсит жилье настоящих эстетов и понравится тем, кто любит коллекционировать милые сердцу безделушки.

Ванильный порошок из стручков ванили Wilderness Poets

3 366 рублей

Редкая и совсем не дешевая специя, которую в Москве можно найти только в немногочисленных специализированных магазинах с диковинными пряностями. Это чистый ванильный порошок из стручков ванили, выращенных на Таити. Он не имеет ничего общего с ванильной пудрой — эта пряность обладает куда более сильным, натуральным ароматом и пригодится тем, кто любит домашнюю выпечку и сладости.

Набор бокалов Reflections Copenhagen

41 314 рублей

Набор из двух бокалов из цветного стекла, которые больше всего напоминают произведения современного искусства. Подойдут для лимонадов, вина и шампанского и украсят собой интерьер кухни или столовой — убирать их в шкаф вместе с другой посудой точно не захочется!

Тостер Alessi

7 224 рубля

Футуристичного вида тостер займет почетное место на кухне минималистов, которым внешний вид техники не менее важен, чем ее характеристики. Несмотря на дизайн будущего, готовит гаджет старые-добрые ароматные и румяные тосты для завтрака настоящих гедонистов. Пригодится любителям проводить выходные дома (кстати, дарить тостер лучше вместе со свежим багетом и баночкой необычного джема).

Шлем виртуальной реальности

41 660 рублей

Футуристичный гаджет из будущего порадует тех, кто внимательно следит за новинками в игровой и тех индустрии. Это продвинутая модель, которая полностью автономна, — для полноценной игры не нужно подключение к платформам, достаточно самого шлема и контроллера VR. Встроенные динамики, сверхчувствительный сенсорные контроллеры, система учитывания границ игровой зоны — все для безопасного и реалистичного процесса.

Умный светильник-ночник Philips

4 247 рублей

Зимой большинство из нас сталкиваются с проблемой ранних подъемов — просыпаться, когда на улице еще темно, невыносимо сложно для многих. Помочь с этим могут умные гаджеты — например, светильник с функцией будильника, который начинает мягко «разгораться» в указанное время, наращивая яркость света и имитируя восход солнца. В остальное время лампу Philips можно использовать как ночник для чтения или источник точечного освещения — свет можно регулировать от приглушенного теплого до яркого белого.

Плед Missoni Home

28 173 рубля

Теплый шерстяной плед с узнаваемым принтом модного дома — хороший акцент в светлой гостиной и приятный подарок для тех, кто не слишком любит зиму и холода, а свободное время в снежную погоду предпочитает проводить с книгой и чашкой чая.

Умные весы Picooc

3 588 рублей

Полезный подарок для тех, кто следит за своим здоровьем и самочувствием. Помимо очевидного — измерения веса — «умные весы» способны рассчитать индекс массы тела и долю жировой, костной и мышечной ткани. Последнее особенно актуально для тех, кто регулярно занимается спортом и хотел бы отслеживать прогресс. Все данные весы отправляются на смартфон, так что за изменениями удобно наблюдать.

Органический порошкообразный зеленый чай матча

1 396 рублей

Премиальный чай матча — церемониальный напиток, который за последние годы набрал небывалую популярность, и стал серьезным конкурентом обычному чаю и кофе. С матчей можно готовить не только напитки, но и, например, не слишком сладкие десерты и даже добавлять порошок в основные блюда. Такой подарок придется кстати тем, кто предпочитает здоровое питание и любит эксперименты на кухне. Дарить лучше с венчиком для приготовления напитка.

Зеркало

22 421 рублей

Итальянская марка Seletti выпускает стильные предметы декора, мебель и посуду — в дизайне сочетаются поп-арт, сюрреализм в духе Дали и оптические иллюзии, а отдельные предметы вроде эмалированной посуды с дерзкими принтами давно стали признанной классикой. Зеркало для ванной будет не менее эффектно смотреться в прихожей (и точно поразит гостей) или в спальне.

Кувшин HAY

6 375 рублей

Датская марка предметов для дома и полезных мелочей HAY — идеальный пример сканди-дизайна, минималистично, но точно не скучного. Кувшин, в котором хорошо будет смотреться охапка еловых веток с новогодними игрушками или моно букет из лилий, только на первый взгляд кажется неподъемной мраморной глыбой. На самом деле, это тонкий и изящный фарфор с причудливым узором.

Мезороллер Kitsch

1 388 рублей

Мезороллер — это компактный гаджет для массажа кожи лица и тела, который способствует ее обновлению и омоложению, а еще эффективен при постакне и пигментации. Пользоваться им лучше вкупе с активной сывороткой и регулярно — впрочем, если в ванной появится такой симпатичный нежно-розовый аксессуар, забыть про вечерний массаж будет сложно.

Ультразвуковой диффузор Now Foods

3 674 рубля

Ультразвуковой диффузор из натурального бамбука объединяет ароматерапию с современными научными инновациями и идеально подойдет для домашнего использования и офиса. В само устройство достаточно просто добавить любимое ароматическое масло — устройство само генерирует ультразвуковые электрические вибрации для создания мелкодисперсного ароматного пара. К подарку приложите масло апельсина для бодрости и «вечернее» масло лаванды для отдыха и крепкого сна.

Подарков много не бывает! Предлагаем выбрать товары из разделов «Стиль» и «Красота», которые близкие захотят увидеть под елкой.

стиль

КРАСОТА

Покупайте подарки выгодно

При оплате товаров картой Mastercard® вы можете получить уникальные скидки и специальные предложения. Так, дизайнерская ваза на Farfetch или ультразвуковой диффузор на iHerb из нашего списка обойдутся на 10 % дешевле, а при покупке товаров на Яндекс.Маркете вы получите 10 % кешбэка. Есть и другие предложения: выбирайте бьюти-боксы у lookfantastic, покупайте одежду брендов Michael Kors или Tommy Hilfiger — чтобы получить свою скидку, ищите промокоды на странице Mastercard. А если вы любите оффлайн-шопинг, отправляйтесь в московский Outlet Village Белая Дача или петербургский Outlet Village Pulkovo, предъявляйте свою карту на стойке регистрации и забирайте ваучер на скидку 10 %.

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