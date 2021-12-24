Что дарить друзьям и близким: 15 лайфстайл-подарков для каждого
Самая приятная декабрьская рутина — это неспешная подготовка к приближающимся праздникам и, конечно, выбор подарков. Вместе с Mastercard мы нашли 15 предметов, которые придутся по вкусу вам и вашим близким — от декора для дома до полезных гаджетов. Кстати, чтобы не тратить силы на разъезды по магазинам, советуем заказывать презенты онлайн — многие компании доставляют товары в считанные дни даже в декабре. И не забудьте про привилегии при оплате картой Mastercard® (они действуют на все товары из нашего списка, подробнее — тут).
Домашний проектор
11 887 рублей
Хороший подарок для тех, кто любит собирать гостей у себя дома. На проекторе можно крутить любимые фильмы, приглашая друзей и близких на кинопоказы хоть каждые выходные. Сам гаджет занимает минимум места и выглядит симпатично, а еще не требует розетки и работает от Wi-Fi, так что устройство можно брать с собой в поездки.
Ваза Seletti
15 214 рублей
Итальянская марка мебели и предметов для дома Seletti существует с 1964 года и неустанно выпускает заметные объекты, которые моментально становятся хитами. Среди них — зеркала в духе сюрреализма, эмалированная посуда с дерзкими рисунками и серия «разобранной» керамики, где все предметы как будто склеены из непохожих половинок. В такой вазе будет отлично смотреться лаконичный монобукет или зеленые сухоцветы вроде эвкалипта.
Шкатулка для украшений Anissa Kermiche
26 722 рубля
Минималистичная шкатулка, которая больше всего напоминает арт-объект. Но на деле оказывается вполне функциональным хранилищем всяких мелочей — украшений, монеток, ключей или мелких принадлежностей для рукоделия. Украсит жилье настоящих эстетов и понравится тем, кто любит коллекционировать милые сердцу безделушки.
Ванильный порошок из стручков ванили Wilderness Poets
3 366 рублей
Редкая и совсем не дешевая специя, которую в Москве можно найти только в немногочисленных специализированных магазинах с диковинными пряностями. Это чистый ванильный порошок из стручков ванили, выращенных на Таити. Он не имеет ничего общего с ванильной пудрой — эта пряность обладает куда более сильным, натуральным ароматом и пригодится тем, кто любит домашнюю выпечку и сладости.
Набор бокалов Reflections Copenhagen
41 314 рублей
Набор из двух бокалов из цветного стекла, которые больше всего напоминают произведения современного искусства. Подойдут для лимонадов, вина и шампанского и украсят собой интерьер кухни или столовой — убирать их в шкаф вместе с другой посудой точно не захочется!
Тостер Alessi
7 224 рубля
Футуристичного вида тостер займет почетное место на кухне минималистов, которым внешний вид техники не менее важен, чем ее характеристики. Несмотря на дизайн будущего, готовит гаджет старые-добрые ароматные и румяные тосты для завтрака настоящих гедонистов. Пригодится любителям проводить выходные дома (кстати, дарить тостер лучше вместе со свежим багетом и баночкой необычного джема).
Шлем виртуальной реальности
41 660 рублей
Футуристичный гаджет из будущего порадует тех, кто внимательно следит за новинками в игровой и тех индустрии. Это продвинутая модель, которая полностью автономна, — для полноценной игры не нужно подключение к платформам, достаточно самого шлема и контроллера VR. Встроенные динамики, сверхчувствительный сенсорные контроллеры, система учитывания границ игровой зоны — все для безопасного и реалистичного процесса.
Умный светильник-ночник Philips
4 247 рублей
Зимой большинство из нас сталкиваются с проблемой ранних подъемов — просыпаться, когда на улице еще темно, невыносимо сложно для многих. Помочь с этим могут умные гаджеты — например, светильник с функцией будильника, который начинает мягко «разгораться» в указанное время, наращивая яркость света и имитируя восход солнца. В остальное время лампу Philips можно использовать как ночник для чтения или источник точечного освещения — свет можно регулировать от приглушенного теплого до яркого белого.
Плед Missoni Home
28 173 рубля
Теплый шерстяной плед с узнаваемым принтом модного дома — хороший акцент в светлой гостиной и приятный подарок для тех, кто не слишком любит зиму и холода, а свободное время в снежную погоду предпочитает проводить с книгой и чашкой чая.
Умные весы Picooc
3 588 рублей
Полезный подарок для тех, кто следит за своим здоровьем и самочувствием. Помимо очевидного — измерения веса — «умные весы» способны рассчитать индекс массы тела и долю жировой, костной и мышечной ткани. Последнее особенно актуально для тех, кто регулярно занимается спортом и хотел бы отслеживать прогресс. Все данные весы отправляются на смартфон, так что за изменениями удобно наблюдать.
Органический порошкообразный зеленый чай матча
1 396 рублей
Премиальный чай матча — церемониальный напиток, который за последние годы набрал небывалую популярность, и стал серьезным конкурентом обычному чаю и кофе. С матчей можно готовить не только напитки, но и, например, не слишком сладкие десерты и даже добавлять порошок в основные блюда. Такой подарок придется кстати тем, кто предпочитает здоровое питание и любит эксперименты на кухне. Дарить лучше с венчиком для приготовления напитка.
Зеркало
22 421 рублей
Итальянская марка Seletti выпускает стильные предметы декора, мебель и посуду — в дизайне сочетаются поп-арт, сюрреализм в духе Дали и оптические иллюзии, а отдельные предметы вроде эмалированной посуды с дерзкими принтами давно стали признанной классикой. Зеркало для ванной будет не менее эффектно смотреться в прихожей (и точно поразит гостей) или в спальне.
Кувшин HAY
6 375 рублей
Датская марка предметов для дома и полезных мелочей HAY — идеальный пример сканди-дизайна, минималистично, но точно не скучного. Кувшин, в котором хорошо будет смотреться охапка еловых веток с новогодними игрушками или моно букет из лилий, только на первый взгляд кажется неподъемной мраморной глыбой. На самом деле, это тонкий и изящный фарфор с причудливым узором.
Мезороллер Kitsch
1 388 рублей
Мезороллер — это компактный гаджет для массажа кожи лица и тела, который способствует ее обновлению и омоложению, а еще эффективен при постакне и пигментации. Пользоваться им лучше вкупе с активной сывороткой и регулярно — впрочем, если в ванной появится такой симпатичный нежно-розовый аксессуар, забыть про вечерний массаж будет сложно.
Ультразвуковой диффузор Now Foods
3 674 рубля
Ультразвуковой диффузор из натурального бамбука объединяет ароматерапию с современными научными инновациями и идеально подойдет для домашнего использования и офиса. В само устройство достаточно просто добавить любимое ароматическое масло — устройство само генерирует ультразвуковые электрические вибрации для создания мелкодисперсного ароматного пара. К подарку приложите масло апельсина для бодрости и «вечернее» масло лаванды для отдыха и крепкого сна.
Подарков много не бывает! Предлагаем выбрать товары из разделов «Стиль» и «Красота», которые близкие захотят увидеть под елкой.
Покупайте подарки выгодно
При оплате товаров картой Mastercard® вы можете получить уникальные скидки и специальные предложения. Так, дизайнерская ваза на Farfetch или ультразвуковой диффузор на iHerb из нашего списка обойдутся на 10 % дешевле, а при покупке товаров на Яндекс.Маркете вы получите 10 % кешбэка. Есть и другие предложения: выбирайте бьюти-боксы у lookfantastic, покупайте одежду брендов Michael Kors или Tommy Hilfiger — чтобы получить свою скидку, ищите промокоды на странице Mastercard. А если вы любите оффлайн-шопинг, отправляйтесь в московский Outlet Village Белая Дача или петербургский Outlet Village Pulkovo, предъявляйте свою карту на стойке регистрации и забирайте ваучер на скидку 10 %.
Материал подготовлен
при поддержке