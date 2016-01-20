Healthy Beat, вторая Scrocchiarella и новые коктейли Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Healthy Beat, вторая Scrocchiarella и новые коктейли Все открытия недели в регулярной подборке The Village
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля Месяц на то, чтобы попробовать сеты от лучших шефов за 1 900 рублей
Куда идти на сет Московского гастрономического фестиваля Месяц на то, чтобы попробовать сеты от лучших шефов за 1 900 рублей
На Большой Грузинской открылся гастробар Litro
Заведение открыли создатели винного бара Touché
На «Трёхгорной мануфактуре» открылся винный бар Touché
Винную карту составили с упором на вино из ЮАР, Аргентины, Новой Зеландии и других стран