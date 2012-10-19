Новости
Самые дорогие и дешевые автомобили в использовании
Эксперты «Юлы» сравнили расходы на бензин и величину транспортного налога
Новости
Самые дорогие и дешевые автомобили в использовании Эксперты «Юлы» сравнили расходы на бензин и величину транспортного налога
Новости
Минтранс предложил заменить транспортный налог экологическим сбором
Новый сбор может увеличить поступления в бюджет
Новости
Минтранс предложил заменить транспортный налог экологическим сбором Новый сбор может увеличить поступления в бюджет
Город
Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в МосквеНалог на имущество физических лиц, транспортный налог и налоги на сдачу квартиры в аренду — как их начисляют и как платить меньше.
Город
Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в Москве Налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налоги на сдачу квартиры в аренду — как их начисляют и как платить меньше.
Город
Налог на имущество увеличат с 2013 года
С нового года средняя ставка налога на имущество физических лиц в Москве возрастёт на 21,8 %.
Город
Налог на имущество увеличат с 2013 года С нового года средняя ставка налога на имущество физических лиц в Москве возрастёт на 21,8 %.
Транспорт
Москва повышает транспортный налог
С 2013 года каждая лошадиная сила автомобиля обойдётся на 5-7 рублей дороже, а инвалидам и пенсионерам, мощность машин которых превышает 200 лошадиных сил, отменят льготы.
Транспорт