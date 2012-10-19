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Новости

Самые дорогие и дешевые автомобили в использовании

Эксперты «Юлы» сравнили расходы на бензин и величину транспортного налога

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Новости

Самые дорогие и дешевые автомобили в использовании Эксперты «Юлы» сравнили расходы на бензин и величину транспортного налога

Новости

Минтранс предложил заменить транспортный налог экологическим сбором

Новый сбор может увеличить поступления в бюджет

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Новости

Минтранс предложил заменить транспортный налог экологическим сбором Новый сбор может увеличить поступления в бюджет

Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в Москве
Город
Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в МосквеНалог на имущество физических лиц, транспортный налог и налоги на сдачу квартиры в аренду — как их начисляют и как платить меньше.
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Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в Москве
Город

Выжать любой ценой: Что происходит с налогами в Москве Налог на имущество физических лиц, транспортный налог и налоги на сдачу квартиры в аренду — как их начисляют и как платить меньше.

Город

Налог на имущество увеличат с 2013 года

С нового года средняя ставка налога на имущество физических лиц в Москве возрастёт на 21,8 %.

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Город

Налог на имущество увеличат с 2013 года С нового года средняя ставка налога на имущество физических лиц в Москве возрастёт на 21,8 %.

Транспорт

Москва повышает транспортный налог

С 2013 года каждая лошадиная сила автомобиля обойдётся на 5-7 рублей дороже, а инвалидам и пенсионерам, мощность машин которых превышает 200 лошадиных сил, отменят льготы.

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Транспорт

Москва повышает транспортный налог С 2013 года каждая лошадиная сила автомобиля обойдётся на 5-7 рублей дороже, а инвалидам и пенсионерам, мощность машин которых превышает 200 лошадиных сил, отменят льготы.