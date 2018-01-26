«Анимагия»: Аркада, объясняющая, как себя вести в ситуации травли
Детей хотят в нетипичном формате обучить справляться с буллингом в школе
«Анимагия»: Аркада, объясняющая, как себя вести в ситуации травли Детей хотят в нетипичном формате обучить справляться с буллингом в школе
Москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А потом отрезвела и извинилась
Свои слова женщина объяснила алкогольным опьянением
Москвичка обвинила таксиста в попытке изнасилования. А потом отрезвела и извинилась Свои слова женщина объяснила алкогольным опьянением
Залину Маршенкулову и еще 20 девушек затравил «Двач». Форум взял лого The Village для фейка «Na ***» «Двач»
Объявлен сбор денег на фильм про травлю в российских школах
В документалке обещают рассказать реальные истории людей, переживших буллинг
Объявлен сбор денег на фильм про травлю в российских школах В документалке обещают рассказать реальные истории людей, переживших буллинг
Для родителей проведут антибуллинговые вебинары Это поможет обезопасить детей от травли
«ВКонтакте» начала тестировать функцию для борьбы с оскорблениями
Она призвана защитить подростков от травли
«ВКонтакте» начала тестировать функцию для борьбы с оскорблениями Она призвана защитить подростков от травли
Сколько детей сталкивались с травлей в школе
Чаще всего буллинг связан с внешностью, одеждой и национальностью
Сколько детей сталкивались с травлей в школе Чаще всего буллинг связан с внешностью, одеждой и национальностью
Актер Джона Хилл снял для Instagram сериал о травле подростков
Четыре эпизода вертикального сериала появились на платформе IGTV
Актер Джона Хилл снял для Instagram сериал о травле подростков Четыре эпизода вертикального сериала появились на платформе IGTV
В Instagram появится функция, которая поможет защитить пользователей от оскорблений
Соцсеть позволит ограничить доступ других аккаунтов, не уведомляя их об этом
В Instagram появится функция, которая поможет защитить пользователей от оскорблений Соцсеть позволит ограничить доступ других аккаунтов, не уведомляя их об этом
Сколько детей в России сталкивались с кибербуллингом
Только каждый десятый родитель знает, что их дети сталкивались с травлей в интернете
Сколько детей в России сталкивались с кибербуллингом Только каждый десятый родитель знает, что их дети сталкивались с травлей в интернете
«ВКонтакте» начала принимать жалобы пользователей на травлю и кликбейт
Новые пункты добавили в объяснение причины жалобы
«ВКонтакте» начала принимать жалобы пользователей на травлю и кликбейт Новые пункты добавили в объяснение причины жалобы
Ролики о детской травле в духе сериала «Тьма» с тремя концовками
Их сняли в поддержку антибуллинговой программы «Травли.Net»
Ролики о детской травле в духе сериала «Тьма» с тремя концовками Их сняли в поддержку антибуллинговой программы «Травли.Net»
Движение «Голос» сообщило об угрозах. К их офису подбросили брошюры ритуального агентства
«Что делать, если умер близкий человек?» — гласили листовки
Движение «Голос» сообщило об угрозах. К их офису подбросили брошюры ритуального агентства «Что делать, если умер близкий человек?» — гласили листовки
Как пережить травлю и ее последствияМоббинг, хейзинг и аутинг: как с ними борются закон и психологи
Как пережить травлю и ее последствия Моббинг, хейзинг и аутинг: как с ними борются закон и психологи
Сколько родителей знают о травле детей в интернете
Такие данные имеются в распоряжении «Лаборатории Касперского»