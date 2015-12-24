В центре «Марс» научат делать скетчи и расскажут об истории картины как явления
Посетители узнают о роли картины в повседневной жизни людей разных эпох
Сбербанк откроет сеть VR-кинотеатров
Первая площадка заработала в центре современного искусства «Марс»
Царский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев» 8 самых неочевидных площадок акции, которые стоит посетить
Царский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев» 8 самых неочевидных площадок акции, которые стоит посетить
Ретроспектива Ханеке, Антарктическая биеннале и японские B movies Как провести этот уик-энд
Ретроспектива Ханеке, Антарктическая биеннале и японские B movies Как провести этот уик-энд
Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий А также выставка, посвящённая муми-троллям, и три новогодние ярмарки среди заметных событий выходных