Подписка
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

В центре «Марс» научат делать скетчи и расскажут об истории картины как явления

Посетители узнают о роли картины в повседневной жизни людей разных эпох

В центре «Марс» научат делать скетчи и расскажут об истории картины как явления

Сбербанк откроет сеть VR-кинотеатров

Первая площадка заработала в центре современного искусства «Марс»

Сбербанк откроет сеть VR-кинотеатров

Царский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев»
Царский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев» 8 самых неочевидных площадок акции, которые стоит посетить
Царский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев»

Царский сад, квартира Южина и «дом на ножках»: Куда идти в «Ночь музеев»
8 самых неочевидных площадок акции, которые стоит посетить

Ретроспектива Ханеке, Антарктическая биеннале и японские B movies
Ретроспектива Ханеке, Антарктическая биеннале и японские B movies Как провести этот уик-энд
Ретроспектива Ханеке, Антарктическая биеннале и японские B movies

Ретроспектива Ханеке, Антарктическая биеннале и японские B movies
Как провести этот уик-энд

В центре «Марс» пройдет театральный фестиваль

Фестиваль стартует 25 декабря и продлится месяц

В центре «Марс» пройдет театральный фестиваль

Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий
Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий А также выставка, посвящённая муми-троллям, и три новогодние ярмарки среди заметных событий выходных
Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий

Концерт Леонида Фёдорова, Одри Хепбёрн на большом экране и ещё 12 событий
А также выставка, посвящённая муми-троллям, и три новогодние ярмарки среди заметных событий выходных