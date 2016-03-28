Голосовать по поправкам в Конституцию разрешат досрочно и на дому без веских причин (обновлено)
Можно и в парке
«Открытые медиа»: Голосование по Конституции сдвинули на 8 июля (обновлено)
Вместе с Парадом Победы
ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева
Расследование рассказывает об имуществе ребенка, которое зарегистрировано на офшорах
Сколько россиян проголосовали на выборах 18 марта больше одного раза
ЦИК пообещал пожаловаться на клевету за упоминания о масштабных фальсификациях
Сбербанк и «Аэрофлот» начали рекламировать выборы на своих сайтах
Предвыборные баннеры также появились в приложении банка
Не мешать выпуску газеты «Путинская правда»
Профессор Максим Миронов опубликовал открытое письмо к президенту и главе ЦИК
«Путин и пустота»: Пользователи соцсетей — о бюллетене на выборах президента Собрали самые яркие комментарии о лаконичности ЦИК
ЦИК запретил называть референдумами опросы в день выборов президента
Комиссии Московской области уже пригрозили расформированием
Сколько Путин заработал за шесть лет
За тот же период Навальный заработал на 2,7 миллиона больше
Возле здания ЦИК задержали активистов «Другой России»
Они проводили акцию о предстоящих выборах и итогах приватизации
Навальный подал документы в ЦИК
Он призывает бойкотировать выборы, если его не зарегистрируют кандидатом в президенты
Новая резиденция Путина, проверка погрома в «Рабице» и первое турагентство КНДР
The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня
ЦИК предложил ограничить доступ к видеозаписям с выборов
Одновременно с этим камеры могут появиться не только в помещениях для голосования, но и в территориальных избиркомах
ФАС завела дело на российское представительство Deloitte
Компания не предоставила запрошенные ведомством сведения
Рядом со зданием Центризбиркома нашли гранату времен ВОВ
Снаряд обнаружили при демонтаже асфальтового и бетонного покрытия
ЦИК разработал замену открепительным удостоверениям
Предполагается, что отказ от талонов позволит увеличить явку на выборах 2018 года вплоть до 82 %
Центризбирком и «Яндекс» разработают приложение для избирателей (обновлено)
Они считают, что сервис по поиску участка для голосования может привлечь на выборы молодежь
ЦИК сможет не соблюдать закон о госзакупках на выборах президента
Предусмотренные законом процедуры в сочетании с длительными зимними праздниками осложнили бы подготовку к марту 2018-го
ФАС возбудила дело против поставщиков техники для выборов
Их уличили в создании картеля для удержания цены госконтракта
Глава ЦИК пообещала покинуть свой пост в случае «провала выборов»
Памфилова отметила, что не готова работать в ситуации, когда «действия противоречат ее позиции»
ЦИК отказался пустить партию Навального на выборы
В Центризбиркоме отметили, что «нельзя бороться с нарушением закона незаконным способом»