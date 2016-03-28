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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Независимые экс-кандидаты в мундепы Москвы написали жалобу в ЦИК
Независимые экс-кандидаты в мундепы Москвы написали жалобу в ЦИК
Независимые экс-кандидаты в мундепы Москвы написали жалобу в ЦИК

Независимые экс-кандидаты в мундепы Москвы написали жалобу в ЦИК

Голосовать по поправкам в Конституцию разрешат досрочно и на дому без веских причин (обновлено)

Можно и в парке

Голосовать по поправкам в Конституцию разрешат досрочно и на дому без веских причин (обновлено)

«Открытые медиа»: Голосование по Конституции сдвинули на 8 июля (обновлено)

Вместе с Парадом Победы

«Открытые медиа»: Голосование по Конституции сдвинули на 8 июля (обновлено)

ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева

Расследование рассказывает об имуществе ребенка, которое зарегистрировано на офшорах

ФБК — о многомиллионной недвижимости внука члена ЦИК Бориса Эбзеева

Сколько россиян проголосовали на выборах 18 марта больше одного раза

ЦИК пообещал пожаловаться на клевету за упоминания о масштабных фальсификациях

Сколько россиян проголосовали на выборах 18 марта больше одного раза

Сбербанк и «Аэрофлот» начали рекламировать выборы на своих сайтах

Предвыборные баннеры также появились в приложении банка

Сбербанк и «Аэрофлот» начали рекламировать выборы на своих сайтах

Не мешать выпуску газеты «Путинская правда»

Профессор Максим Миронов опубликовал открытое письмо к президенту и главе ЦИК

Не мешать выпуску газеты «Путинская правда»

«Путин и пустота»: Пользователи соцсетей — о бюллетене на выборах президента
«Путин и пустота»: Пользователи соцсетей — о бюллетене на выборах президента Собрали самые яркие комментарии о лаконичности ЦИК
«Путин и пустота»: Пользователи соцсетей — о бюллетене на выборах президента

«Путин и пустота»: Пользователи соцсетей — о бюллетене на выборах президента
Собрали самые яркие комментарии о лаконичности ЦИК

ЦИК запретил называть референдумами опросы в день выборов президента

Комиссии Московской области уже пригрозили расформированием

ЦИК запретил называть референдумами опросы в день выборов президента

Сколько Путин заработал за шесть лет

За тот же период Навальный заработал на 2,7 миллиона больше

Сколько Путин заработал за шесть лет

Возле здания ЦИК задержали активистов «Другой России»

Они проводили акцию о предстоящих выборах и итогах приватизации

Возле здания ЦИК задержали активистов «Другой России»

ЦИК не допустил Навального до выборов (обновлено)

Политик призывал бойкотировать голосование

ЦИК не допустил Навального до выборов (обновлено)

Навальный подал документы в ЦИК

Он призывает бойкотировать выборы, если его не зарегистрируют кандидатом в президенты

Навальный подал документы в ЦИК

Использовать мемы и конкурс селфи для популяризации выборов

«Куда ушел Малахов? На выборы»

Использовать мемы и конкурс селфи для популяризации выборов

Новая резиденция Путина, проверка погрома в «Рабице» и первое турагентство КНДР

The Village вспоминает самые важные новости уходящего дня

Новая резиденция Путина, проверка погрома в «Рабице» и первое турагентство КНДР

ЦИК предложил ограничить доступ к видеозаписям с выборов

Одновременно с этим камеры могут появиться не только в помещениях для голосования, но и в территориальных избиркомах

ЦИК предложил ограничить доступ к видеозаписям с выборов

ФАС завела дело на российское представительство Deloitte

Компания не предоставила запрошенные ведомством сведения

ФАС завела дело на российское представительство Deloitte

Рядом со зданием Центризбиркома нашли гранату времен ВОВ

Снаряд обнаружили при демонтаже асфальтового и бетонного покрытия

Рядом со зданием Центризбиркома нашли гранату времен ВОВ

ЦИК разработал замену открепительным удостоверениям

Предполагается, что отказ от талонов позволит увеличить явку на выборах 2018 года вплоть до 82 %

ЦИК разработал замену открепительным удостоверениям

Центризбирком и «Яндекс» разработают приложение для избирателей (обновлено)

Они считают, что сервис по поиску участка для голосования может привлечь на выборы молодежь

Центризбирком и «Яндекс» разработают приложение для избирателей (обновлено)

ЦИК сможет не соблюдать закон о госзакупках на выборах президента

Предусмотренные законом процедуры в сочетании с длительными зимними праздниками осложнили бы подготовку к марту 2018-го

ЦИК сможет не соблюдать закон о госзакупках на выборах президента

ФАС возбудила дело против поставщиков техники для выборов

Их уличили в создании картеля для удержания цены госконтракта

ФАС возбудила дело против поставщиков техники для выборов

Явка на выборы в Госдуму

В 2016 году явка на выборы стала самой низкой в истории России

Явка на выборы в Госдуму

Глава ЦИК пообещала покинуть свой пост в случае «провала выборов»

Памфилова отметила, что не готова работать в ситуации, когда «действия противоречат ее позиции»

Глава ЦИК пообещала покинуть свой пост в случае «провала выборов»

ЦИК отказался пустить партию Навального на выборы

В Центризбиркоме отметили, что «нельзя бороться с нарушением закона незаконным способом»

ЦИК отказался пустить партию Навального на выборы

Новым председателем ЦИК стала Памфилова

Она сменила на этом посту Владимира Чурова

Новым председателем ЦИК стала Памфилова