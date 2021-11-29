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МЫ В СОЦСЕТЯХ

29 ноября 2021

В Москве задержали более 400 болельщиков ЦСКА из-за пиротехники на матче с «Зенитом»

Участок БКЛ «ЦСКА» — «Деловой центр» откроется раньше срока
21 декабря 2020

Участок БКЛ «ЦСКА» — «Деловой центр» откроется раньше срока

Станции метро «Петровский парк» и «ЦСКА» закроются на один день

Приостановка работы связана со подготовкой к открытию станции БКЛ «Савеловская»

Станции метро «Петровский парк» и «ЦСКА» закроются на один день

Футбольные хулиганы и ультрас

Футбольные хулиганы и ультрасДраки в лесу, песни на стадионе и угрозы от полиции

Футбольные хулиганы и ультрас

Футбольные хулиганы и ультрас
Драки в лесу, песни на стадионе и угрозы от полиции

В парке Горького пройдет турнир по баскетболу

Он состоится 26 и 27 августа

В парке Горького пройдет турнир по баскетболу

В Москве пройдет митинг против застройки парка «Березовая роща»

Митинг состоится в южной части парка

В Москве пройдет митинг против застройки парка «Березовая роща»

Станцию метро «ЦСКА» планируют открыть весной

Новая станция метро будет оформлена в фирменных цветах клуба ЦСКА

Станцию метро «ЦСКА» планируют открыть весной

У фанатов ЦСКА провели обыски по делу о хулиганстве

Во время последнего матча ЦСКА со «Спартаком» между секторами порвали сетку

У фанатов ЦСКА провели обыски по делу о хулиганстве

Самый необычный стадион Москвы
Самый необычный стадион Москвы The Village узнал, как выглядит домашнее поле команды ЦСКА и во сколько обошлось его строительство
Самый необычный стадион Москвы

Самый необычный стадион Москвы
The Village узнал, как выглядит домашнее поле команды ЦСКА и во сколько обошлось его строительство

На крышах вестибюлей станции метро «ЦСКА» организуют зоны отдыха

Там высадят траву, а также поставят несколько скамеек

На крышах вестибюлей станции метро «ЦСКА» организуют зоны отдыха

Новый стадион ЦСКА ввели в эксплуатацию

Открытие арены откладывалось

Новый стадион ЦСКА ввели в эксплуатацию

Станцию «ЦСКА» оформят в красно-синих цветах

На потолке изобразят сюжеты из жизни спортклуба

Станцию «ЦСКА» оформят в красно-синих цветах

Станцию московского метро официально решено назвать «ЦСКА»

Станция с таким названием появится между станциями «Хорошевская» и «Петровский парк»

Станцию московского метро официально решено назвать «ЦСКА»

В Москве может появиться станция метро «ЦСКА»

Новая станция войдёт в Третий пересадочный контур Московского метрополитена

В Москве может появиться станция метро «ЦСКА»

Футбольный агент
Футбольный агент The Village анонимно поговорил с тремя футбольными агентами — о зарплатах спортсменов, конфликте с РФС и развращённости молодёжи
Футбольный агент

Футбольный агент
The Village анонимно поговорил с тремя футбольными агентами — о зарплатах спортсменов, конфликте с РФС и развращённости молодёжи

Станцию метро «Ходынское поле» могут переименовать в «ЦСКА»

Станция откроется на Третьем пересадочном контуре метро

Станцию метро «Ходынское поле» могут переименовать в «ЦСКА»

Болельщики ЦСКА попытались поджечь новый стадион «Спартака»

Хулиганам удалось скрыться

Болельщики ЦСКА попытались поджечь новый стадион «Спартака»

Стадион ЦСКА достроят к концу 2012 года Строительные работы возобновятся с начала марта

Стадион ЦСКА достроят к концу 2012 года

Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе
Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе Завершающийся Чемпионат России по футболу и шумиха вокруг последних матчей заставили обратить на себя внимание. Мы отыскали среди толп футбольных фанатов и конной милиции молодых девочек, которые рассказали нам о том, как скрываются от родителей, что в школе можно издавать фанатский журнал, а на матчи лучше ходить вдвоем.
Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе

Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе
Завершающийся Чемпионат России по футболу и шумиха вокруг последних матчей заставили обратить на себя внимание. Мы отыскали среди толп футбольных фанатов и конной милиции молодых девочек, которые рассказали нам о том, как скрываются от родителей, что в школе можно издавать фанатский журнал, а на матчи лучше ходить вдвоем.