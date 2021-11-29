Станции метро «Петровский парк» и «ЦСКА» закроются на один день
Приостановка работы связана со подготовкой к открытию станции БКЛ «Савеловская»
Футбольные хулиганы и ультрас Драки в лесу, песни на стадионе и угрозы от полиции
В Москве пройдет митинг против застройки парка «Березовая роща»
Митинг состоится в южной части парка
Станцию метро «ЦСКА» планируют открыть весной
Новая станция метро будет оформлена в фирменных цветах клуба ЦСКА
У фанатов ЦСКА провели обыски по делу о хулиганстве
Во время последнего матча ЦСКА со «Спартаком» между секторами порвали сетку
Самый необычный стадион Москвы The Village узнал, как выглядит домашнее поле команды ЦСКА и во сколько обошлось его строительство
На крышах вестибюлей станции метро «ЦСКА» организуют зоны отдыха
Там высадят траву, а также поставят несколько скамеек
Станцию «ЦСКА» оформят в красно-синих цветах
На потолке изобразят сюжеты из жизни спортклуба
Станцию московского метро официально решено назвать «ЦСКА»
Станция с таким названием появится между станциями «Хорошевская» и «Петровский парк»
В Москве может появиться станция метро «ЦСКА»
Новая станция войдёт в Третий пересадочный контур Московского метрополитена
Футбольный агент The Village анонимно поговорил с тремя футбольными агентами — о зарплатах спортсменов, конфликте с РФС и развращённости молодёжи
Станцию метро «Ходынское поле» могут переименовать в «ЦСКА»
Станция откроется на Третьем пересадочном контуре метро