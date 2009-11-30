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Футбольные хулиганы и ультрас

Футбольные хулиганы и ультрасДраки в лесу, песни на стадионе и угрозы от полиции

Футбольные хулиганы и ультрас

Футбольные хулиганы и ультрас
Драки в лесу, песни на стадионе и угрозы от полиции

Самый необычный стадион Москвы
Самый необычный стадион Москвы The Village узнал, как выглядит домашнее поле команды ЦСКА и во сколько обошлось его строительство
Самый необычный стадион Москвы

Самый необычный стадион Москвы
The Village узнал, как выглядит домашнее поле команды ЦСКА и во сколько обошлось его строительство

Футбольный агент
Футбольный агент The Village анонимно поговорил с тремя футбольными агентами — о зарплатах спортсменов, конфликте с РФС и развращённости молодёжи
Футбольный агент

Футбольный агент
The Village анонимно поговорил с тремя футбольными агентами — о зарплатах спортсменов, конфликте с РФС и развращённости молодёжи

Стадион ЦСКА достроят к концу 2012 года Строительные работы возобновятся с начала марта

Стадион ЦСКА достроят к концу 2012 года
Строительные работы возобновятся с начала марта

Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе
Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе Завершающийся Чемпионат России по футболу и шумиха вокруг последних матчей заставили обратить на себя внимание. Мы отыскали среди толп футбольных фанатов и конной милиции молодых девочек, которые рассказали нам о том, как скрываются от родителей, что в школе можно издавать фанатский журнал, а на матчи лучше ходить вдвоем.
Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе

Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе
Завершающийся Чемпионат России по футболу и шумиха вокруг последних матчей заставили обратить на себя внимание. Мы отыскали среди толп футбольных фанатов и конной милиции молодых девочек, которые рассказали нам о том, как скрываются от родителей, что в школе можно издавать фанатский журнал, а на матчи лучше ходить вдвоем.