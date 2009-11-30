Футбольные хулиганы и ультрас Драки в лесу, песни на стадионе и угрозы от полиции
Самый необычный стадион Москвы The Village узнал, как выглядит домашнее поле команды ЦСКА и во сколько обошлось его строительство
Самый необычный стадион Москвы The Village узнал, как выглядит домашнее поле команды ЦСКА и во сколько обошлось его строительство
Футбольный агент The Village анонимно поговорил с тремя футбольными агентами — о зарплатах спортсменов, конфликте с РФС и развращённости молодёжи
Футбольный агент The Village анонимно поговорил с тремя футбольными агентами — о зарплатах спортсменов, конфликте с РФС и развращённости молодёжи
Вика, Кристина, Барселона: Девушки на футболе Завершающийся Чемпионат России по футболу и шумиха вокруг последних матчей заставили обратить на себя внимание. Мы отыскали среди толп футбольных фанатов и конной милиции молодых девочек, которые рассказали нам о том, как скрываются от родителей, что в школе можно издавать фанатский журнал, а на матчи лучше ходить вдвоем.