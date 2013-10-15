«Россия для русских»: Социологи выявили резкий рост ксенофобии в стране
Рейтинг нежелательных этносов возглавили цыгане и китайцы
«Россия для русских»: Социологи выявили резкий рост ксенофобии в стране Рейтинг нежелательных этносов возглавили цыгане и китайцы
Ссылки дня: Лес самоубийц, новые издания «Афиши» и фоторепортаж из жизни цыганских баронов
Три новых ежедневных издания «Афиши», фоторепортаж из жизни цыганских баронов, эхо войны в Швейцарии и мультимедийное путешествие из Петербурга в Москву — в наших «Ссылках дня».
Ссылки дня: Лес самоубийц, новые издания «Афиши» и фоторепортаж из жизни цыганских баронов Три новых ежедневных издания «Афиши», фоторепортаж из жизни цыганских баронов, эхо войны в Швейцарии и мультимедийное путешествие из Петербурга в Москву — в наших «Ссылках дня».
Россия профинансирует цыганских предпринимателей
Минрегион займётся поддержкой бизнес-инициатив представителей этноса