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«Россия для русских»: Социологи выявили резкий рост ксенофобии в стране

Рейтинг нежелательных этносов возглавили цыгане и китайцы

«Россия для русских»: Социологи выявили резкий рост ксенофобии в стране
Рейтинг нежелательных этносов возглавили цыгане и китайцы

Ссылки дня: Лес самоубийц, новые издания «Афиши» и фоторепортаж из жизни цыганских баронов

Три новых ежедневных издания «Афиши», фоторепортаж из жизни цыганских баронов, эхо войны в Швейцарии и мультимедийное путешествие из Петербурга в Москву — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Лес самоубийц, новые издания «Афиши» и фоторепортаж из жизни цыганских баронов
Три новых ежедневных издания «Афиши», фоторепортаж из жизни цыганских баронов, эхо войны в Швейцарии и мультимедийное путешествие из Петербурга в Москву — в наших «Ссылках дня».

Россия профинансирует цыганских предпринимателей

Минрегион займётся поддержкой бизнес-инициатив представителей этноса

Россия профинансирует цыганских предпринимателей
Минрегион займётся поддержкой бизнес-инициатив представителей этноса