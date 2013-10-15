Ссылки дня: Лес самоубийц, новые издания «Афиши» и фоторепортаж из жизни цыганских баронов

Три новых ежедневных издания «Афиши», фоторепортаж из жизни цыганских баронов, эхо войны в Швейцарии и мультимедийное путешествие из Петербурга в Москву — в наших «Ссылках дня».