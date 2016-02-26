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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода? Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только
Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?

Что нового появилось на Даниловском рынке за последние полгода?
Долма, сало из мраморной говядины, хот-доги, устрицы и не только

Где есть на майских в Москве: 11 новых кафе и ресторанов 2016 года
Где есть на майских в Москве: 11 новых кафе и ресторанов 2016 года Курица во всех проявлениях на Покровке, завтраки из Pinterest на Лесной, «Северяне» на Большой Никитской
Где есть на майских в Москве: 11 новых кафе и ресторанов 2016 года

Где есть на майских в Москве: 11 новых кафе и ресторанов 2016 года
Курица во всех проявлениях на Покровке, завтраки из Pinterest на Лесной, «Северяне» на Большой Никитской

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
Наборы для пикника в ресторанах Москвы The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе
Наборы для пикника в ресторанах Москвы

Наборы для пикника в ресторанах Москвы
The Village собрал предложения московских кафе и ресторанов для тех, кто планирует провести майские праздники на природе

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца

White Rabbit Family открыл на Даниловском рынке два заведения

Ресторанный холдинг открыл гриль-кафе «Цыпа-Цыпа» и хинкальную «Чё? О!»

White Rabbit Family открыл на Даниловском рынке два заведения

Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»

Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»
The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели