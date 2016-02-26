Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраляЗаведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
Новое место
White Rabbit Family открыл на Даниловском рынке два заведения
Ресторанный холдинг открыл гриль-кафе «Цыпа-Цыпа» и хинкальную «Чё? О!»
Новое место
White Rabbit Family открыл на Даниловском рынке два заведения Ресторанный холдинг открыл гриль-кафе «Цыпа-Цыпа» и хинкальную «Чё? О!»
Открытия недели
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
Открытия недели