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15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Новое в Москве
15 новых кафе, баров и ресторанов февраляЗаведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца
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15 новых кафе, баров и ресторанов февраля
Новое в Москве

15 новых кафе, баров и ресторанов февраля Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, корейский ресторан Александра Кана K-Town Korean Kitchen, кофейня «Рогалик» и ещё 12 интересных открытий месяца

Новое место

White Rabbit Family открыл на Даниловском рынке два заведения

Ресторанный холдинг открыл гриль-кафе «Цыпа-Цыпа» и хинкальную «Чё? О!»

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Новое место

White Rabbit Family открыл на Даниловском рынке два заведения Ресторанный холдинг открыл гриль-кафе «Цыпа-Цыпа» и хинкальную «Чё? О!»

Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»
Открытия недели
Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели
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Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер»
Открытия недели

Заведения White Rabbit Family на Даниловском рынке, кафе «Рогалик» и бургерная «ПитерБургер» The Village рассказывает об интересных открытиях и главных гастрономических событиях недели