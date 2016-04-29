Сеть Modi открыла свое первое кафе в Москве
Посетители смогут копить баллы и расплачиваться ими как в кафе, так и в магазинах бренда
Сеть Modi открыла свое первое кафе в Москве Посетители смогут копить баллы и расплачиваться ими как в кафе, так и в магазинах бренда
Рядом с торговым центром «Гагаринский» построят культурно-досуговый центр с кинотеатром
Здание спроектировала студия ABD Architects, разработавшая проект бизнес-центра «Белая площадь»
Рядом с торговым центром «Гагаринский» построят культурно-досуговый центр с кинотеатром Здание спроектировала студия ABD Architects, разработавшая проект бизнес-центра «Белая площадь»
Угроза взрыва в торговом центре «Гагаринский» не подтвердилась
Из здания эвакуировали около 400 человек