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Что покупать в новой коллекции H&M Studio
Вещи
Что покупать в новой коллекции H&M StudioСпойлер: практически все!
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Что покупать в новой коллекции H&M Studio
Вещи

Что покупать в новой коллекции H&M Studio Спойлер: практически все!

Специальные предложения обновленного Uniqlo, 90%-ные скидки в Aizel и открытие Birdie
Скидки дня
Специальные предложения обновленного Uniqlo, 90%-ные скидки в Aizel и открытие BirdieА еще акция на обувь в Leform и новый магазин JerusalemBazar
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Специальные предложения обновленного Uniqlo, 90%-ные скидки в Aizel и открытие Birdie
Скидки дня

Специальные предложения обновленного Uniqlo, 90%-ные скидки в Aizel и открытие Birdie А еще акция на обувь в Leform и новый магазин JerusalemBazar

Новое место

В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie

Здесь можно найти десять видов эклеров

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Новое место

В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie Здесь можно найти десять видов эклеров

Новое место

В «Метрополисе» открывается флагманский магазин Forever 21

Это четвёртый магазин марки в Москве

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Новое место

В «Метрополисе» открывается флагманский магазин Forever 21 Это четвёртый магазин марки в Москве

Магазины

Полиция не нашла бомбу в «Метрополисе»

Правоохранители не обнаружили в торговом центре взрывного устройства

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Магазины

Полиция не нашла бомбу в «Метрополисе» Правоохранители не обнаружили в торговом центре взрывного устройства

Услуги и покупки

Торговый центр «Метрополис» сменил владельца

Инвестиционный фонд Morgan Stanley Real Estate купил один из крупнейших московских торгово-развлекательных центров за 1,2 миллиарда долларов.

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Услуги и покупки

Торговый центр «Метрополис» сменил владельца Инвестиционный фонд Morgan Stanley Real Estate купил один из крупнейших московских торгово-развлекательных центров за 1,2 миллиарда долларов.