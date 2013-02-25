Вещи
Что покупать в новой коллекции H&M Studio Спойлер: практически все!
Скидки дня
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Скидки дня
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Новое место
В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie
Здесь можно найти десять видов эклеров
Новое место
В «Метрополисе» открылась вторая эклерная L'Eclair de Génie Здесь можно найти десять видов эклеров
Новое место
В «Метрополисе» открывается флагманский магазин Forever 21
Это четвёртый магазин марки в Москве
Новое место
В «Метрополисе» открывается флагманский магазин Forever 21 Это четвёртый магазин марки в Москве
Магазины
Полиция не нашла бомбу в «Метрополисе»
Правоохранители не обнаружили в торговом центре взрывного устройства
Магазины
Полиция не нашла бомбу в «Метрополисе» Правоохранители не обнаружили в торговом центре взрывного устройства
Услуги и покупки
Торговый центр «Метрополис» сменил владельца
Инвестиционный фонд Morgan Stanley Real Estate купил один из крупнейших московских торгово-развлекательных центров за 1,2 миллиарда долларов.
Услуги и покупки