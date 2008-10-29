Как провести новогоднюю ночь: 12 вариантов С племянником, панками, тетушкой из Франции или с редакцией The Viillage
Как провести новогоднюю ночь: 12 вариантов С племянником, панками, тетушкой из Франции или с редакцией The Viillage
Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку МосквыГотова ли московская публика к берлинскому уровню открытости и кто из брендов не боится работать с гей-тусовкой
Как Popoff Kitchen сделали главную гей-вечеринку Москвы Готова ли московская публика к берлинскому уровню открытости и кто из брендов не боится работать с гей-тусовкой
Очередная Loshadka party пройдёт 8 октября в Looking Rooms
В этом году эпатажная вечеринка отмечает семилетие
Loft Project Этажи review. Петербург. Россия Лофт Проект Этажи – место, через которое можно и нужно ощутить дух современного Петербурга, ведь именно Этажи передают атмосферу города, настроение людей и переживание событий. Это центр современного искусства, бывший Смольнинский хлебозавод, который теперь превратился во что-то совершенно иное, и вместо пышного там пекутся умы, иногда и извращенные, но очень интересно смотрящие на...
Сонная страна Бельгия У многих в голове властвует стереотип о Бельгии, как о стране сонных пожилых людей, где ничего не происходит и не может произойти. Наверное это сами бельгийцы создают этот PR, чтобы отвадить от своей родины нерадивых эмигрантов.