Галереи
Люди в городе: Как прошёл второй Tweed RideБолее трёхсот велосипедистов в нарядах начала ХХ века проехались 19 мая по Воробьёвской набережной — в Москве прошёл второй заезд Tweed Ride.
Галереи
Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride Более трёхсот велосипедистов в нарядах начала ХХ века проехались 19 мая по Воробьёвской набережной — в Москве прошёл второй заезд Tweed Ride.
Эфир
Выходные в городе: 17-19 маяВсё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, стилизованные велопрогулки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Эфир
Выходные в городе: 17-19 мая Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, стилизованные велопрогулки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
Выходные в городе
Планы на выходные: 17−19 мая«Бургерфест» и Городской маркет еды, Bosco Fresh Fest и «Ночь в музее», Tweed Ride и выставка Ребекки Хорн в числе заметных событий выходных.
Выходные в городе
Планы на выходные: 17−19 мая «Бургерфест» и Городской маркет еды, Bosco Fresh Fest и «Ночь в музее», Tweed Ride и выставка Ребекки Хорн в числе заметных событий выходных.
События недели
События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет едыДайджест городских событий этой недели: выставки Recycle и Ребекки Хорн, Bosco Fresh Fest и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели
События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет еды Дайджест городских событий этой недели: выставки Recycle и Ребекки Хорн, Bosco Fresh Fest и ещё несколько событий из календаря The Village.
Люди в городе
С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещахThe Village посетил первый в Москве ретро-велозаезд и поговорил с участниками Tweed Ride о том, как они подбирали себе наряды.
Люди в городе