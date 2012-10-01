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Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride
Галереи
Люди в городе: Как прошёл второй Tweed RideБолее трёхсот велосипедистов в нарядах начала ХХ века проехались 19 мая по Воробьёвской набережной — в Москве прошёл второй заезд Tweed Ride.
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Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride
Галереи

Люди в городе: Как прошёл второй Tweed Ride Более трёхсот велосипедистов в нарядах начала ХХ века проехались 19 мая по Воробьёвской набережной — в Москве прошёл второй заезд Tweed Ride.

Выходные в городе: 17-19 мая
Эфир
Выходные в городе: 17-19 маяВсё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, стилизованные велопрогулки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.
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Выходные в городе: 17-19 мая
Эфир

Выходные в городе: 17-19 мая Всё самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, выставки, концерты, ярмарки, стилизованные велопрогулки и многое другое в нашей еженедельной трансляции.

Планы на выходные: 17−19 мая
Выходные в городе
Планы на выходные: 17−19 мая«Бургерфест» и Городской маркет еды, Bosco Fresh Fest и «Ночь в музее», Tweed Ride и выставка Ребекки Хорн в числе заметных событий выходных.
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Планы на выходные: 17−19 мая
Выходные в городе

Планы на выходные: 17−19 мая «Бургерфест» и Городской маркет еды, Bosco Fresh Fest и «Ночь в музее», Tweed Ride и выставка Ребекки Хорн в числе заметных событий выходных.

События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет еды
События недели
События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет едыДайджест городских событий этой недели: выставки Recycle и Ребекки Хорн, Bosco Fresh Fest и ещё несколько событий из календаря The Village.
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События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет еды
События недели

События недели: «Ночь в музее», Tweed Ride и Городской маркет еды Дайджест городских событий этой недели: выставки Recycle и Ребекки Хорн, Bosco Fresh Fest и ещё несколько событий из календаря The Village.

С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещах
Люди в городе
С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещахThe Village посетил первый в Москве ретро-велозаезд и поговорил с участниками Tweed Ride о том, как они подбирали себе наряды.
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С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещах
Люди в городе

С твидом на город: Участники велопробега Tweed Ride о ретро-вещах The Village посетил первый в Москве ретро-велозаезд и поговорил с участниками Tweed Ride о том, как они подбирали себе наряды.