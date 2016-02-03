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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях И чем еще можно заняться в московских парках зимой
Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях

Где в Москве кататься на коньках, лыжах и санях
И чем еще можно заняться в московских парках зимой

Москвич подал в суд на ВДНХ из-за потери сна после инцидента на аттракционах

Он переживает за безопасность посетителей парка

Москвич подал в суд на ВДНХ из-за потери сна после инцидента на аттракционах

Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой
Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой Гид по мероприятиям, на которых вы не замерзнете в этом сезоне
Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой

Самый большой в мире каток и северное сияние: Зачем идти в парки этой зимой
Гид по мероприятиям, на которых вы не замерзнете в этом сезоне

В Измайловском парке начали работать тюбинговые горки с хаски

Специально для этого в парк привезли кубы льда и выложили ими поверхность ската

В Измайловском парке начали работать тюбинговые горки с хаски

В «Сокольниках» появились абонементы на каток и тюбинги

В продаже есть абонементы на 5,10 или 20 сеансов, с их помощью можно сэкономить до 50 %

В «Сокольниках» появились абонементы на каток и тюбинги