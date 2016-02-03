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Новости

Москвич подал в суд на ВДНХ из-за потери сна после инцидента на аттракционах

Он переживает за безопасность посетителей парка

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Новости

Москвич подал в суд на ВДНХ из-за потери сна после инцидента на аттракционах Он переживает за безопасность посетителей парка

Новости парков

В Измайловском парке начали работать тюбинговые горки с хаски

Специально для этого в парк привезли кубы льда и выложили ими поверхность ската

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Новости парков

В Измайловском парке начали работать тюбинговые горки с хаски Специально для этого в парк привезли кубы льда и выложили ими поверхность ската

Новости парков

В «Сокольниках» появились абонементы на каток и тюбинги

В продаже есть абонементы на 5,10 или 20 сеансов, с их помощью можно сэкономить до 50 %

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Новости парков

В «Сокольниках» появились абонементы на каток и тюбинги В продаже есть абонементы на 5,10 или 20 сеансов, с их помощью можно сэкономить до 50 %