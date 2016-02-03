Новости
Москвич подал в суд на ВДНХ из-за потери сна после инцидента на аттракционах
Он переживает за безопасность посетителей парка
Новости
Москвич подал в суд на ВДНХ из-за потери сна после инцидента на аттракционах Он переживает за безопасность посетителей парка
Новости парков
В Измайловском парке начали работать тюбинговые горки с хаски
Специально для этого в парк привезли кубы льда и выложили ими поверхность ската
Новости парков
В Измайловском парке начали работать тюбинговые горки с хаски Специально для этого в парк привезли кубы льда и выложили ими поверхность ската
Новости парков
В «Сокольниках» появились абонементы на каток и тюбинги
В продаже есть абонементы на 5,10 или 20 сеансов, с их помощью можно сэкономить до 50 %
Новости парков