Кадыров усомнился в доказательствах по делу об убийстве Немцова
По его мнению, Зауру Дадаеву вынесли «странный» приговор
СМИ опубликовали видео с признаниями обвиняемых в убийстве Немцова (обновлено)
До суда Дадаев и Губашев признавали вину
У здания суда, где началось слушание по делу об убийстве Немцова, прошли пикеты
В МОВС 25 июля начались предварительные слушания по делу об убийстве политика Бориса Немцова
Дело об убийстве Немцова рассмотрят присяжные (обновлено)
Предварительные слушания по делу об убийстве Немцова начались в Московском окружном военном суде 25 июля