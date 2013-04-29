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Рестораны

Лапшичная «Марукамэ» на Невском проспекте закрылась

Единственная в Петербурге лапшичная японской сети «Марукамэ» на Невском проспекте закрылась

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Рестораны

Лапшичная «Марукамэ» на Невском проспекте закрылась Единственная в Петербурге лапшичная японской сети «Марукамэ» на Невском проспекте закрылась

Лапшичная «Марукамэ» на Невском
Новое место
Лапшичная «Марукамэ» на НевскомПервая петербургская лапшичная японской сети быстрого питания, где на глазах у посетителей готовят лапшу удон и темпуру.
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Лапшичная «Марукамэ» на Невском
Новое место

Лапшичная «Марукамэ» на Невском Первая петербургская лапшичная японской сети быстрого питания, где на глазах у посетителей готовят лапшу удон и темпуру.

Все свои: Раменная на Петроградской
Рестораны
Все свои: Раменная на ПетроградскойКаждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — кафе-раменная на Петроградской, в которую ходит Александра Андриенко.
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Все свои: Раменная на Петроградской
Рестораны

Все свои: Раменная на Петроградской Каждую неделю The Village расспрашивает горожан о малоизвестных местах, где можно поесть или выпить. В новом выпуске — кафе-раменная на Петроградской, в которую ходит Александра Андриенко.