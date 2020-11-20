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20 ноября 2020

Студентам УГМУ все-таки заплатят за практику в больницах

Ситуация
18 ноября 2020

Декан факультета УГМУ призвал «не быть жлобами» студентов, которые отказываются бесплатно работать с больными ковидом