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2020-11-20T09:14:59.000+03:00
20 ноября 2020
Студентам УГМУ все-таки заплатят за практику в больницах
Ситуация
2020-11-18T11:23:09.000+03:00
18 ноября 2020
Декан факультета УГМУ призвал «не быть жлобами» студентов, которые отказываются бесплатно работать с больными ковидом
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