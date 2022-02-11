«Я получаю высшее образование ради родителей»

Саша Лось

студентка 6 курса факультета графики и анимации в УрГАХУ

«Во-первых, „кому ты нужна без высшего образования“, а во-вторых, „мы же заплатили деньги“»

В 2015 году я решила поступить на факультет графики анимации в Уральскую архитектурную академию (сейчас университет) на очно-заочную форму обучения. Мне нравилось это направление, и я долго уговаривала родителей разрешить мне поступить именно на него. На бюджет я не прошла, поэтому образование стали оплачивать родители, а чтобы не сидеть у них на шее, с первого курса начала работать параллельно с учебой.

Первые два года учебы все шло хорошо, а на третьем курсе выросла нагрузка по работе, и я начала разрываться. На этой почве у меня начались депрессия и эмоциональное выгорание, но бросить учебу я не могла из-за родителей, а работу потому, что, хотя родители оплачивали университет, личные расходы я полностью покрывала самостоятельно. Тогда я поняла, что мне больше подойдет пройти пару курсов, сделать себе портфолио, найти хорошую работу и выйти на нормальный заработок, а затем я смогу уже самостоятельно оплатить образование, которое буду получать осознанно и без постоянной тревоги из-за денег и кучи дел.

Я несколько раз начинала разговор с родителями об уходе в академический отпуск, но они отвечали: «А о нас ты подумала?» При этом не ясно, как высшее образование может влиять на чье-то здоровье — его же не принимают таблетками во время еды. Мы ссорились сразу, как я заводила разговор о прекращении учебы, и такая манипуляция моими эмоциями привела к тому, что я решила продолжить учиться, чтобы не беспокоить родителей.

Родители не хотели, чтобы я бросала университет по двум причинам. Во-первых, «кому ты будешь нужна без высшего образования», а во-вторых, «мы же заплатили деньги». При этом, все время учебы я работала, чтобы сначала покрывать личные расходы, а затем — часть стоимости обучения. Начинала с заказов на дизайн за 50 рублей, а последние полгода занимаюсь коммерческой анимацией и дизайном в агентстве из Барселоны. Но все это время родители постоянно ждут какой-то подвох, потому что не могут поверить, что без высшего образования можно чего-то добиться.

В 2020 году я отчислилась из УрГАХУ, потому что не смогла сдать долги. В деканате мне сразу сказали, что получится восстановиться, но на курс ниже — тогда смогу закрыть все долги и все-таки закончить университет. Но я все равно долго не знала, как рассказать об отчислении родителям. Сгладило ситуацию то, что на курс ниже не было очно-заочного обучения, только очное — поэтому я сказала родителям, что это шанс получить диплом очного образца. Но родственники все равно переживали, вернусь ли я в университет. Когда я только отчислилась, мне звонила мама: «Саша, подруга спрашивает, как у тебя с учебой, а я не знаю, что ей ответить». Я говорила, что она может рассказать своей подруге об отчислении. А в ответ звучало: «Мне стыдно. Ты что, не понимаешь, в каком свете выставляешь меня перед людьми?»

Следуя плану, я восстановилась на курс ниже, закрыла накопленные долги и продолжила учебу, чтобы не было конфликтов с родственниками. Сейчас занимаюсь дипломом, но работы по-прежнему много, поэтому не могу полностью погрузиться в учебу. Но настроена все же получить высшее образование, чтобы понять, насколько оно важно на практике, и закрыть тему, которая негативно влияет на мои отношения с родителями.

На каждую попытку рассказать о своих успехах на работе я получаю не похвалу, а ответы: «Да, это, конечно, хорошо, а как там с учебой?» Вероятно, родители просто так проявляют свои переживания за меня, но непринятие моих успехов из-за отсутствия какой-то бумажки вызывает непонимание.

Тимур Мейстер

студент 5 курса лечебного факультета в УГМУ

«Я поступил в УГМУ, но внутри чувствовал, что вряд ли стану врачом»

С детства все родственники твердили, что мне суждено стать великим врачом. Моя мама работает врачом-терапевтом, и сколько себя помню, она хотела, чтобы я пошел по ее стопам и тоже стал врачом, только хирургом или кардиологом, потому что это престижнее. В школе меня интересовали только спорт и компьютерные игры, но это несерьезно, а в плане профессии не склонялся ни к чему. Именно поэтому решил пойти по пути, который мне предложила мама, и поступил в Уральский государственный медицинский университет, но внутри чувствовал, что вряд ли стану врачом и у меня скорее всего не получится чего-то добиться в медицине.

С первого курса я начал несерьезно относиться к учебе и иногда не делал домашние задания, потому что все это было неинтересно. В медицинском вузе очень сложно учиться, потому что если своевременно все не сдавать, то можно накопить долги, из которых трудно выбраться. А если какой-то экзамен не получилось сдать с третьего раза в течение семестра, тебя отчисляют.

После третьего курса мой друг бросил УГМУ, потому что понял, что не собирается связывать жизнь с медициной. После этого он стал заниматься бизнесом в интернете и постоянно звал в свою команду, чтобы проводить сделки. В 2021 году я учился дистанционно из-за пандемии, поэтому согласился на его предложение — получалось заработать без ущерба учебе. Мне понравился бизнес, и я точно понял, что не буду работать по специальности.

Я отгонял из головы мысли об отчислении, которые начали закрадываться. Во-первых, не хотел начинать учебу в другом месте с нуля, чтобы не заканчивать университет, когда буду старше 30 лет. На меня давило то, что и так поступил в университет на два года позже, чем мои однокурсники, потому что когда переехал из Узбекистана, пошел не в пятый класс, а в третий, потому что первые два года не ходил в школу вообще. А во-вторых, запрещал себе думать об отчислении из-за родителей. Моя мама очень сильно переживает из-за самых разных вещей. Если она видит, что у ее детей что-то идет не так, то сразу проецирует это на себя. Когда я рассказывал о долгах и плохих оценках, она всегда волновалась. А если вообще брошу УГМУ, то не представляю, как сильно это огорчит маму — ведь она всю жизнь твердила о том, что я стану врачом.

Даша Гринь

студентка 3 курса факультета общей психологии в УрФУ

«Для мамы я специально выкладывала много сториз, когда приходила в университет»

Когда я училась в школе, мама давала мне наставления поступать в юридический университет, чтобы в будущем пойти работать в полицию, как большинство родственников. Среди аргументов звучало то, что это престижно, а еще высокооплачиваемо. Сначала я с этим согласилась и даже начала готовиться к экзаменам в этот вуз, но в процессе все больше думала, что это совсем мне не подходит. Защищать людей мне бы понравилось, но жизнь в казарме — вообще не про меня, и я не могла представить себя на этом месте. В итоге я решила получить образование по психологии в Уральском федеральном университете, и мама не сразу, но поддержала это.

В университете есть такой тип студентов, которые ничем не занимаются, кроме учебы, и поэтому полностью собраны, сфокусированы. Это не плохо или хорошо — просто их выбор. Но у меня с первого дня было не так: я совмещала университет с работой, и поэтому уже на первом курсе стала задумываться о переходе на заочную форму обучения. Когда я поделилась этими мыслями с мамой, то она зарубила их на корню и сказала, что если я уйду с очки, то она перестанет меня материально поддерживать и за учебу мне придется платить самостоятельно.

На тот момент я уже финансово не зависела от мамы и только плата за учебу оставалась тем аспектом, которым она меня осознанно или неосознанно попрекала. Я постоянно думала, что не могу бросить университет, ведь мама платит за мое образование и вообще она очень много сделала для того, чтобы я поступила. Поэтому продолжала учиться, но из-за работы на пары ходить получалось редко, поэтому я находилась в постоянной тревоге, которую подкрепляло чувство, что я должна своей маме. Я почти не ходила на пары и поэтому накопила довольно много долгов, но маме о проблемах не рассказывала. Она ведь так мне и говорила: «Просто скажи, что у тебя все хорошо». Хотя на деле было ужасно.

Тем не менее, последние несколько лет единственная причина ссор с мамой — это учеба. Она часто спрашивала, почему я выкладываю в инстаграме разные аспекты жизни, но учебы никогда нет. Из-за этого временами доходило до смешного: я специально выкладывала много сториз, когда приходила в университет, хотя делать это совсем не хотелось. Подруги спрашивали: «Даша, что за странные истории?» А я отвечала: «Это для мамы».

Наверное, я бы и сразу стала получать заочное образование, но раньше казалось, что существует единственная траектория: 11 лет школы, четыре года бакалавриата, два года магистратуры. Давно мама внушила мне, что заочка — вообще не образование, и когда работодатель увидит мой диплом о заочном отделении, то вряд ли захочет нанимать. И я в это верила до 2022 года, пока не разобралась в вопросе и не оказалось, что на самом деле дипломы у всех выпускников одинаковые, а узнать, что ты был на заочном, можно только через базу университета.

В январе 2022 года я пришла в УрФУ, чтобы сдавать сессию, и встала посередине холла на первом этаже с мыслью: «Это уже невозможно терпеть». Позвонила маме и рассказала все как есть: о прогулах, долгах и тревоге. Она очень понимающе ответила мне, что и не ждала каких-то успехов в учебе — ведь у меня еще в школе это не получалось. В тот момент мы впервые честно поговорили об образовании, и меня отпустила вся тревога из-за чувства, что я ее подвожу. Уже следующую сессию я буду сдавать на заочном отделении. Теперь я плачу за учебу самостоятельно, а еще наконец-то избавилась от груза лжи об учебе, потому что это было единственным аспектом жизни, где не получалось быть искренней.